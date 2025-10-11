Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması” programında yaptığı konuşmada ekonomi, istihdam, dış politika ve aile politikaları hakkında önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

“RİZE’DE ESER VE HİZMET BAYRAĞINI GURURLA DALGALANDIRIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize ziyaretine ilişkin değerlendirmesinde, “Yüksek tempoyla geçen Rize programımızın her dakikasını en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Açılışını yaptığımız ve temellerini attığımız projeler bu çabanın nişanesidir. Rize için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz,” dedi.

Geçen ay yaşanan sel felaketine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mağdur olan kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, devletimizin tüm imkânlarıyla yanlarında olduğumuzu tekrar hatırlatıyorum,” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZE HER GÜN BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin son dönemdeki ekonomik ve savunma sanayii atılımlarına dikkat çekti. “Yaptığımız atılımlarla büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz. Savunma sanayii başta olmak üzere pek çok alanda kendine güvenen, sözü dinlenen bir Türkiye gerçeği var,” dedi.

Bölgesel çatışmalara ve küresel ticaret gerilimlerine rağmen hedeflerinden sapmadıklarını belirten Cumhurbaşkanı, “Makro istikrar programımızın olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz. İş dünyamız ve milletimizle birlikte yol haritamız nettir,” diye konuştu. “ÇİN VE ABD ZİYARETLERİ EKONOMİK AÇIDAN VERİMLİ GEÇTİ” Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde gerçekleştirdiği yurt dışı temaslara da değinerek, “Çin Halk Cumhuriyeti ve ABD ziyaretlerimiz ekonomi, ticaret ve yatırım başlıklarında oldukça verimli geçti. Bu ziyaretlerin olumlu yansımalarını yakında görmeye başlayacağız,” dedi. REKLAM Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadelede kararlılıklarından ödün vermediklerini belirtti: “Enflasyonu önce kontrol altına aldık, şimdi de düşüş patikasına soktuk. Kararlılıkla sürdürerek tek haneli rakamlara indirecek, milletimizin her kesiminin rahat nefes almasını sağlayacağız,” ifadelerini kullandı. “ÖZEL SEKTÖR VE KAMU DAYANIŞMASI BAŞARILARIMIZDA BÜYÜK ROL OYNADI” Türkiye’nin son 23 yıldaki gelişimine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sektörle olan dayanışmanın önemine vurgu yaptı: “Türkiye’nin elde ettiği birçok kazanımın arkasında özel sektör–kamu dayanışmasının büyük bir rolü var. 36 milyar dolardan devraldığımız ihracatı 270 milyar dolar seviyesine sizlerle birlikte taşıdık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca turizm ve savunma sanayii alanındaki gelişmelere değinerek, “2025’in ilk altı ayında 26 milyon 390 bin turist ağırlayarak dünyada 4. sıraya yükseldik. Savunma sanayiinde yüzde 80 olan dışa bağımlılığımızı lehimize çevirdik. İHA’da dünyada ilk 3 ülkeden biri olduk,” dedi. “ÜLKE YÖNETMEK CİDDİYET GEREKTİRİR” Muhalefeti eleştiren Erdoğan, “Ana muhalefetin yaptığı gibi laf cambazlığıyla, polemikle, kavgayla bu işler yürütülmez. Ülke yönetmek ciddiyet ister; biz bu sorumluluğu 23 yıldır milletimizin desteğiyle hakkıyla taşıyoruz. Dün ne dediysek arkasında durduk, bugün de duruyoruz,” ifadelerini kullandı. REKLAM “GENÇLERİMİZİ DİJİTAL TEHDİTLERDEN KORUMALIYIZ” Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle gençlerin maruz kaldığı dijital tehditler konusunda uyarılarda bulundu: “Gençlerimizi ve aile kurumunu hedef alan dijital saldırıların dozu artıyor. Yasa dışı şans oyunları, sanal bahis ve kumar gibi yeni bağımlılıklar ciddi bir tehdit oluşturuyor.” Erdoğan, bu mücadelede toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünü belirterek, “Güçlü birey, güçlü aile ve güçlü toplum için hepimize sorumluluk düşüyor. 2025’i ‘Aile Yılı’ ilan ederek bu yöndeki çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandırdık. STK’larımızı da bu konuda aktif sorumluluk almaya davet ediyorum,” dedi.

“MİLLİ TAKIMIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM” Konuşmasının sonunda spor gündemine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu akşam Bulgaristan’a karşı Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek A Milli Futbol Takımımıza üstün başarılar diliyorum. Milletçe onları destekliyor, güzel bir skor bekliyoruz,” diyerek sözlerini tamamladı. İL HALK KÜTÜPHANESİNİN AÇILIŞINI YAPTI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ndeki İl Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, Rize Belediyesini ziyaretinin ardından İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne geçti. Erdoğan, burada yapımı tamamlanan İl Halk Kütüphanesini açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki öğrencilerle de bir araya geldi. Erdoğan, "Şehitlere Mektup", "Dua" ve "Mescid-i Aksa" şiirlerini okuyan öğrencileri kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da eşlik etti.