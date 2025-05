Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye' hedefimize engelleri aşarak, önyargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi tahkim etme amacıyla büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik bir eşiği daha aştık. Alınan kararı, ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz. Terörün, şiddetin devreden çıkmasıyla, başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere, her alanda yeni dönemin kapıları açılacaktır. İstihbarat teşkilatımız, diğer birimlerimiz, herhangi bir yol kazasının yaşanmaması için bundan sonraki süreci çok büyük bir hassasiyetle takip edecektir. (Terörsüz Türkiye hedefi) Biz de devlet aklı ve ciddiyetiyle gereken takibi anbean yapacağız" ifadelerini kulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Terörsüz Türkiye' çalışmalarına samimiyetle sahip çıkan ittifak ortağımız MHP Genel Başkanı Bahçeli başta olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Kökenlerimiz, inançlarımız farklı olsa da hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşlarıyız. Hep beraber Türkiye'yiz ve biz birlikte güçlüyüz. Örgütün kendini feshi ve silah bırakmasıyla, artık bir daha yıllar boyunca neredeyse her gün ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır. Açıklamayı, Kuzey Irak, Suriye ve Avrupa başta olmak üzere, örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz."

Milletimize söz verip de ulaştığımız tüm hedefler gibi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu kuvveden fiile mutlaka çıkaracağız. Yaşanan onca acının ve sıkıntının ardından daha aydınlık, müreffeh geleceğin milletimizin beklediğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bölgemizde ve dünyada çok kritik gelişmelerin vuku bulduğu dönemde yaptığımız bir kabine toplantımızı daha az önce tamamladık. Çevremizdeki krizlerin ülkemiz ekonomisine, güvenliğine olan etkilerini ele aldık. İnsanlık olarak son yılların en sancılı günleri yaşadığımız bir gerçektir. Dünyanın bir yol ayrımında olduğu her geçen gün daha net görülüyor.

Ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz mirasla kadim devlet geleneğimizden, zengin medeniyetimizden aldığımız ilhamla her dakikası millete hizmetle geçen 23 yıllık tecrübenin rehberliğinde inşallah menzile varacağız. Türkiye'nin gücü, itibarı, kriz çözme kapasitesi giderek daha fazla kabul görmektedir. Öncelikle Pakistan ile Hindistan arasında patlak veren gerilimin ateşkesle neticelendirilmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Kardeş Pakistan halkına desteğimizi açıkça beyan ederken çok tehlikeli boyutlara tırmanan tansiyonun düşürülmesi için yoğun çaba harcadık. Pakistan Başbakanı kardeşim Şahbaz Şerif'le yaptığımız telefon görüşmesi oldukça önemliydi. Ateşkesle sağlanan sukunet ortamının başta su meselesi olmak üzere tüm sorunların da çözümünü kolaylaştırmasını diliyorum.

Birileri bundan rahatsız oluyor. Türkiye'nin reklamını yapmak yerine uzatılan her mikrofona kendi ülkesini kötüleyenlere cevabımızı bu başarılarla, rekorlarla veriyoruz. Birileri istedikleri kadar kendi ülkelerini yabancılara şikayet edebilir. Birileri istediği kadar rüzgar yapabilir. Kayadan koparailecekleri sadece toz olacaktır. Doğru bildiğimiz yerde sapasağlam duruyoruz. Türkiye'yi şahlandıracak, ülkemize yeni rekorlar yaşatacağız.

