Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada iki ülke arasında gelişen iş birliğine dikkat çekti. Öte yandan Türkiye ve Türkmenistan arasında 13 alanda iş birliği anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkmenistan enerji kaynakları bakımından bölgemiz ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Türkmenistan doğalgazının Türkiye üzerinden küresel piyasalara arzı stratejik değer kazandı. Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olan Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi vurgulamak istiyorum. Gerek Türkmenistan gerekse Azerbaycan'ın dahli ile bu sürece dahildir. Hazar geçişli doğu batı koridorunun geliştirilmesine dair karşılıklı olarak görüşmelerimizi paylaştık. Ekonomik ve ticari münasebetlerimiz tabiatıyla bugünkü gündemimizde önemli bir yer teşkil etti. Türkmenistan lideri Birdimuhammedov ile Filistin başta olmak üzere bölgemizdeki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Türkmenistan'da faaliyet gösteren şirketlerimiz 50 milyar doların üzerinde müteahhitlik projesine imza attı. Bununla iftihar ederken bu alandaki işbirliğimizin artarak sürmesini temenni ediyoruz. Türkiye-Türkmenistan İş Forumu'nda işadamlarımız ve ilgili kurumlarda karşılıklı etkileşiminin gelişmesine yardımcı oldu. Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk devlettir.

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"İLİŞKİLERİMİZE YENİ BİR İVME KAZANDIRACAĞIMIZA İNANCIM TAMDIR"

SERDAR BERDİMUHAMMEDOV: Kendi adıma ve Türkmenistan'ın halkının adına Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyetinin ilanının 100. yıldönümünü içtenlikle tebrik ediyorum. Ziyaret çerçevesinde sayın Cumhurbaşkanı ile dostluk ve karşılıklı anlayış ortamında çok etkili görüşmeler gerçekleştirdik. İşbirliğinin çeşitli alanlara ait konuları değerlendirdik. İlgi duyulan önemli bölgesel ve uluslararası konularda fikir teatisinde bulunduk. Türkmen-Türk işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğumuzu teyit ettik. Bölgesel ve uluslararası politikada önemli konulara sahip olan konular, özellikle güvenlik ve istikrarın sağlanması ile ilgili konulara dikkat çektik. Bu yönde ortak çabalarımızı güçlendirmenin önemli olduğunu belirttik. Ticari, ekonomik işbirliği konusunun önemini belirterek ticaret hacminin artırılmasının önemli olduğunu belirterek, bu yönde mevcut büyük imkanları faaliyete geçirmek konusunda fikir teatisinde bulunduk. Hazar denizi üzerinden Türkmen doğalgazının iletilmesi konusunda yakın işbirliğini geliştirmeyi teyit ettik. Mevcut ulaştırma koridorlarının Hazar geçişli ve Hazar denizi ve Karadeniz koridorunun etkinliğinin artırılması karşılıklı çıkarlara uygun olduğunu belirttik. Yüzyıllara dayalı işbirliği münasebetlerinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi için kültür, eğitim, bilim, spor ve sağlık alanlarında ikili münasebetleri gelecekte de geliştirmeye hazır olduğunu belirttik. Yapılan görüşmelerde sağladığımız mutabakatlarımızın, imzalanan belgelerimizi gelecekte de geliştirmeye, yeni ivme kazandıracağına inancım tamdır. Teşekkür ederim.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Serdar kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Birlikte bir fotoğraf verelim ve programı noktalayalım.