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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Halit Doğan’a tebrik

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Halit Doğan’a tebrik

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı arayarak tebrik etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 01:36 Güncelleme: 04.04.2024 - 01:36
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halit Doğan'a tebrik
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        AK Parti Samsun İl Başkanlığında İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Halit Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşerek Samsun’u daha ileri taşıma sözünü yineledi. Erdoğan da Başkan Doğan’a tebriklerini iletirken, Samsun halkına da şükranlarını sundu.

        Erdoğan:B izlere yüzümüze ağartacak imkanlar sağladınız

        Karadeniz’deki büyükşehirlere şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Halit kardeşim, il başkanımız, ilçe başkanlarımız. Hep birlikte bu zaferde emeği olan kardeşlerimizin gözlerinden öpüyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Karadeniz sahilinde gerek Samsun, gerek Ordu, gerek Trabzon, büyükşehirler olarak söylüyorum; hakikaten bizlere yüzümüze ağartacak imkanlar sağladınız. Bundan dolayı sizleri özellikle tebrik ediyorum. Tabii ki bundan sonrası hizmette başarı. İnşallah bunu göreceğiz” dedi.

        Halit Doğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine karşılık teşekkür ederek, başarı sözü verdi.

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