Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zeytinburnu'ndaki konuşmasından başlıklar şöyle.





Birileri millete efendilik taslarken hangi görevde bulunursak bulunalım hizmetkâr anlayışımızı asla akıldan çıkarmadık. Bu seçimde şu veya bu şekilde gönlü kırıldığı için serzenişte bulunduğumuzun vatandaşların seslerini duymadığımız zannedilmesin. Biz milletimizin her türlü sesine kulak veriyoruz. Siyaset ve hizmetler imkanlar ve mümkünler meselesidir. Son yıllarda üstüste yaşanan seçimler, milletimizi sadece yormakla kalmadı, aynı zamanda ülkemizin önceliklerinin anlaşılmasını da zorlaştırdı. 31 Mart'ın ardından önümüzde 5,6 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacak. Bu dönemi en verimli şekilde kullanarak yeniden reformu hayata geçireceğiz.

"BU SEÇİMDEN YARALANARAK DEĞİL GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ"

Şartlar ne olursa olsun güvenlik ve ekonomi alanlarında atmamız gereken adımları ihmal etmedik, etmeyeceğiz. Seçimden sonra çok daha kararlı ve süratli adımlar atacağız. Bunun için sizlerin güçlü desteğinize ihtiyacımız var. Birileri farklı bir sonuç ortaya çıksın ve Türkiye tökezlesin diye ellerini oğuşturarak bekliyor. CHP gibi partiler amaçlarını ulaşmak için terör örgütleri dahil herkesle işbirliği yapmaktan çekinmiyor. Türkiye bu seçimden bekledikleri gibi yaralı değil tam tersine güçlenmiş olarak çıkacak. O zaman bunların hepsi kaçacak delik arayacak.



"ZEYTİNBURNU'NUN ŞAMPİYON GENÇLERİNE BUZ PİSTİ YAPACAĞIZ"

Eğitimde ilçemizde toplamda 761 derslikli 62 adet okul inşa ettik. Genç nüfusun yüksek olduğu ilçemizde 21 yeni okul daha inşa edeceğiz. Buz hokeyinde Avrupa Şampiyonu olan gençlerimiz için buz pistini yapacağız. Zeytinburnu Stadı'nı bir kompleks haline dönüştüreceğiz. Zeytinburnu'na 10 bin araçlık kapalı otopark yapacağız. Çırpıcı millet bahçesini ilçemize kazandırdık. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'ni ve Kazlıçeşme Kültür Merkezi'ni ilçemize kazandırdık. Zeytinburnu'ndaki tarihi eserlerimizi aslına uygun olarak restore ediyoruz.

Gaziosmanpaşa'dan sonra bir diğer ilçe Zeytinburnu'na geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa seslendi. Erdoğan "Bu seçimde şu veya bu şekilde gönlü kırıldığı için serzenişte bulunan vatandaşlarımızın seslerini duymadığımız zannedilmesin" dedi.



"GÖNLÜ KIRILAN VATANDAŞLARIMIZI DUYMADIĞIMIZ ZANNEDİLMESİN"

Birileri millete efendilik taslarken hangi görevde bulunursak bulunalım hizmetkâr anlayışımızı asla akıldan çıkarmadık. Bu seçimde şu veya bu şekilde gönlü kırıldığı için serzenişte bulunan vatandaşların seslerini duymadığımız zannedilmesin. Biz milletimizin her türlü sesine kulak veriyoruz. Siyaset ve hizmetler imkanlar ve mümkünler meselesidir. Son yıllarda üstüste yaşanan seçimler, milletimizi sadece yormakla kalmadı, aynı zamanda ülkemizin önceliklerinin anlaşılmasını da zorlaştırdı. 31 Mart'ın ardından önümüzde 5,6 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacak. Bu dönemi en verimli şekilde kullanarak yeniden reformu hayata geçireceğiz.

"BU SEÇİMDEN YARALANARAK DEĞİL GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ"

Şartlar ne olursa olsun güvenlik ve ekonomi alanlarında atmamız gereken adımları ihmal etmedik, etmeyeceğiz. Seçimden sonra çok daha kararlı ve süratli adımlar atacağız. Bunun için sizlerin güçlü desteğinize ihtiyacımız var. Birileri farklı bir sonuç ortaya çıksın ve Türkiye tökezlesin diye ellerini oğuşturarak bekliyor. CHP gibi partiler amaçlarını ulaşmak için terör örgütleri dahil herkesle işbirliği yapmaktan çekinmiyor. Türkiye bu seçimden bekledikleri gibi yaralı değil tam tersine güçlenmiş olarak çıkacak. O zaman bunların hepsi kaçacak delik arayacak.

"ZEYTİNBURNU'NUN ŞAMPİYON GENÇLERİNE BUZ PİSTİ YAPACAĞIZ"

Eğitimde ilçemizde toplamda 761 derslikli 62 adet okul inşa ettik. Genç nüfusun yüksek olduğu ilçemizde 21 yeni okul daha inşa edeceğiz. Buz hokeyinde Avrupa Şampiyonu olan gençlerimiz için buz pistini yapacağız. Zeytinburnu Stadı'nı bir kompleks haline dönüştüreceğiz. Zeytinburnu'na 10 bin araçlık kapalı otopark yapacağız. Çırpıcı millet bahçesini ilçemize kazandırdık. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'ni ve Kazlıçeşme Kültür Merkezi'ni ilçemize kazandırdık. Zeytinburnu'ndaki tarihi eserlerimizi aslına uygun olarak restore ediyoruz.