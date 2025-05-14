Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalara değinen Erdoğan, "Yapılan işlerin, yolsuzluk ve haraç boyutuyla ilişkili organize suç vasfını aşarak, ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı anlaşılıyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "İstanbul'da yürüyen soruşturma, bu çarpık tablonun en bariz ve belki de Cumhuriyet tarihinin eşi benzeri görülmemiş bir suç organizasyonu örneğidir.

"YETKİ PAYLAŞIMI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Yerel yönetimler ve belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması, kaçınılmaz hale gelmiştir. Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır. Yetki paylaşımı gözden geçirilmeli. Belediye yetkileri tanımlanmalı. İmar düzenlemeleri yapılması, sonrası istisnai olmalı. İl Özel İdaresi'nin de gözden geçirilmesi gerekiyor.

"YENİ BİR YAPI KURULMALI"

Belediyelere kamudan tahsis edilen ve topladıkları mali kaynakların denetimi için yerel dinamiklere, ilgili merkezi kurumlara dayanan yeni bir yapı kurulmalı. Terör örgütünün kendini feshi ardından siyasetin güçlü devreye girmesiyle, belediyelerdeki kayyım uygulamasının yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz.

"BELEDİYELERİN ÇOĞU BORÇ BATAĞI İÇİNDE" Belediyelerin çoğu borç batağı içindedir. Güya bir konser etkinliği için tek kalemde yüz milyonlarca lira harcanırken, SGK’ya borç ödemeye gelince, maalesef 'paramız yok' deniyor. Belediyelerin borç yönetimi ciddi kriterlere bağlanarak orta-uzun vadeli bir program oluşturulmalıdır. Yerel yönetim sistemimizin ıslah edilmesinde, aksayan yanlarının giderilmesinde, sorunlu alanlara neşter vurulmasında fayda olduğuna inanıyoruz. Meclis'teki partilerimize milletin hizmet beklentisini karşılayacak etkin yerel yönetim sistemi için ortak akılla çözüm geliştirmeyi teklif ediyoruz." Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar Haberi Görüntüle