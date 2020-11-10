SONDAKİKA... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ABD Başkanı Joe Biden'i tebrik etti... "Dost ve müttefik ABD halkı için hayırlısı olsun" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "İlişkilerimizi daha da geliştirip güçlendirmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Ayrıntılar geliyor...