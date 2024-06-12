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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Lideri Özel yeniden görüşür mü? | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Lideri Özel yeniden görüşür mü?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 2. kez bir araya geldi. Taraflardan gelen olumlu açıklamaların ardından akıllara "3. buluşma olacak mı?" sorusu geldi. O buluşma, 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde Lefkoşa'da gerçekleşebilir

        Giriş: 12.06.2024 - 13:38 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:38
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        Erdoğan ve Özel yeniden görüşür mü?
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne gideren Genel Başkan Özgür Özel ile görüştü. Şimdi gözler üçüncü görüşmede. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in bir araya gelmesi konuşuluyor.

        Siyasette gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in ikinci randevusundaydı.

        ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ AYLIKLARI, KAYYUM VE BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANLARI KONULARI ELE ALINDI

        2 Mayıs’ta; Özel'i AK Parti Genel Merkezi’nde kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam 40 gün sonra iade-i ziyaret için CHP Genel Merkezi'ndeydi.

        Özel, 18 yıl sonra ilk kez gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşılayıp, yine makam aracına kadar uğurladı. Bir buçuk saat süren görüşmenin ardından, AK parti ve CHP sözcüleri kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. Verilen mesajlar ise benzerdi.

        Erdoğan ve Özel, ekonomiden asgari ücret ve emekli aylıklarına, yargı kararlarından Hakkari Belediyesine atanan kayyuma kadar bir çok başlığı ele aldı.

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        Edinilen bilgiye göre, başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme de gündeme geldi.

        Özel, Meclis'te Hayvan Haklarının Korunması Araştırma Komisyonunun 2020 tarihli raporunu hatırlattı. "Bu raporu referans alarak bulunacak bir çözüme katkı verebiliriz" dediği, Erdoğan’ın da öneriyi makul bularak, "Değerlendirilebilir" dediği öğrenildi.

        ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME OLACAK MI?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini işaret ederek, Bülent Ecevit ve Erbakan'ın katkılarının altını çizdi. Özel'e güçlü bir beraberlik gösterelim dedi. Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü için Lefkoşa'da düzenlenecek anma törene davet etti. Özel'in de bu davete olumlu yaklaştığı öğrenildi.

        Erdoğan ve Özel'in 3. görüşmesinin 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olması bekleniyor.

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