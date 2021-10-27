Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama

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10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin ifadeleri ve Türkiye'nin tepkisi sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye gibi misyon sahibi bir ülkede hiçbir hadise rastgele yapılmaz. Hiçbir karar tesadüfen alınmaz. Hiçbir eylem bilinçsiz yapılmaz" dedi.

Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı bunun sonucunda nelerin ortaya çıkacağını gayet iyi biliyoruz. Avrupa'nın ve dünyanın en kıdemli lideri olarak tüm bu tecrübeler ışığında, kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde başlattığımız demokrasi ve kalkınma hamlesini sonuçlandırarak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.