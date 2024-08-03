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        Haberler Spor Futbol Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkcell Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş'ı tebrik etti - Futbol Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkcell Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş'ı tebrik etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray'ı 5-0 yenerek kupayı müzesine götüren Beşiktaş'ı tebrik etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 23:31 Güncelleme: 03.08.2024 - 23:31
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ı tebrik etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olan Beşiktaş'ı tebrik etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mesajında, "2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş’ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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