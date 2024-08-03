Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkcell Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş'ı tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mesajında, "2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş’ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.