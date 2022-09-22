Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temaslarımız sonucu 200 esir takas edildi

Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın haberine göre, Rusya-Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimleriyle bugün gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşma çerçevesinde 5 Ukrayna savaş esirinin Türkiye’ye getirildiği, diğer esirlerin ise Ukrayna topraklarında mübadele edildiği bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.

Dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda Rusya'da tutuklu bulunan iki ABD ve beş İngiliz vatandaşı da serbest bırakılmıştı.

KİEV'DEN AÇIKLAMA

Kiev'den üst düzey bir yetkili, Rusya'nın bu yılın başlarında liman kenti Mariupol'de esir aldığı 215 Ukraynalıyı, üst düzey askeri liderler de dahil olmak üzere serbest bıraktığını söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, serbest bırakılan mahkumlar arasında Azak taburunun komutanı ve komutan yardımcısının da yer aldığını söyledi.