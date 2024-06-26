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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuşu ziyaret etti | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuşu ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuşu ziyaret etti

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 19:34 Güncelleme: 26.06.2024 - 19:35
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısının ardından Kurtulmuşa ziyarette bulundu.

        Kurtulmuş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanı Gazi Meclisimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Zat-ı devletlerine nazik ziyaretleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

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        #Numan Kurtulmuş
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