Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuşu ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuşu ziyaret etti
Giriş: 26.06.2024 - 19:34 Güncelleme: 26.06.2024 - 19:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısının ardından Kurtulmuşa ziyarette bulundu.
Kurtulmuş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanı Gazi Meclisimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Zat-ı devletlerine nazik ziyaretleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.
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