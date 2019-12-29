Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın’ı kabul etti - Magazin haberleri

İHA

İHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ünlü sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın’ı kabul etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da hazır bulunduğu kabulde sanatçılar çocuk istismarına ve kadına şiddete karşı hazırlayacakları sosyal sorumluluk projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek istedi.