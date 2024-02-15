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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da: Bizimle yarışacak kimse yok! - Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eski ve yeni genel başkanlarıyla, belediye başkan adaylarıyla, aday olamayanlarla tek gündem seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek. Acaba hangimizin elinde kalacak? Bu uğurda birbirlerinin kuyusunu kazmaktan, yoldaşlık ettiklerini hançerlemekten vazgeçmiyorlar. Böyle bir zihniyetin yatırım yapma gibi bir gayesi olabilir mi" dedi. Erdoğan, "Kendi heybeleri boş olanlar bizim başarılarımızı değersiz hale getirme gayretinde. Eser ve hizmette bizimle yarışacak kimse yok" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 14:50 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:11
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

        "Erzincan İliç'te yaklaşık 10 milyon metreküp toprağın kaydığı bu afette 9 işçimizi arama çalışmaları sürüyor. İşçilerimizin konteyner ve araç içinde olmaları, canlı ulaşma ümidimizi artırıyor. Toprak altından hayırlı haberler almayı ümit ediyoruz.

        Marmara Denizi'nde bir kargo gemisinin battığının haberini aldık. Çok zorlu hava şartlarına rağmen bu kardeşlerimizin kurtarılması için çalışmalarımız devam ediyor.

        "SAMSUN DESTAN YAZACAKTIR"

        Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı Samsun'da olmaktan memnuniyet duyuyorum. Samsun her gelişimizde bizi samimiyetle kucakladı, sandıkta da desteğini esirgemedi. Samsun 31 Mart'ta da Cumhur İttifakı adaylarının yanında yer alarak yeni bir destan yazacaktır.

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        Bu seçimlerde niyetimiz ülkemizin tamamını gerçek belediyecilikle buluşturmak. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta bu şahlanışın en güçlü hissedildiği yer yine Samsun olacaktır. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizde millete tepeden bakmak, millete rağmen işe kalkışmak yoktur.

        "TEK GÜNDEM SEÇİM SONRASI"

        Tek parti dönemi alışkanlığıyla milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek kitle olarak gören CHP zihniyeti bu seçimlerde de aynı kafayla yola devam ediyor. Öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuş durumdalar ki dünyada kıyamet kopsa umurlarında değil. Ne hayaller ne programları ne projeleri var. Eski ve yeni genel başkanlarıyla, belediye başkan adaylarıyla, aday olamayanlarla tek gündem seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek. Acaba hangimizin elinde kalacak? Bu uğurda birbirlerinin kuyusunu kazmaktan, yoldaşlık ettiklerini hançerlemekten vazgeçmiyorlar. Böyle bir zihniyetin yatırım yapma gibi bir gayesi olabilir mi?

        Belediyeler, 1989 seçimlerinde böyle zihniyetin yönetimine geçmişti. 1994'e kadar CHP yönetiminin faturasını ödemek zorunda kaldı. İBB Başkanı seçildiğimizde karşılaştığımız manzarayı anlatmaya kelimeler yetmez. Çöp, çukur, çamur; İstanbul bu haldeydi. CHP zihniyetinin ideolojik istismarı sebebiyle bu partinin yönetiminde olan kimi şehirlerimizin içler acısı durumu ortadadır.

        "BİZİMLE YARIŞACAK KİMSE YOK"

        Türkiye'yi 21 yılda nasıl asırlık yatırımlarla buluşturduysak, insanlarımızı hayallerine kavuşturmak da bize nasip olacaktır. Seçim gününe kadar çok çalışmalıyız.

        Kendi heybeleri boş olanlar bizim başarılarımızı değersiz hale getirme gayretinde. Eser ve hizmette bizimle yarışacak kimse yok. İş yapmakta bizimle yarışamayanlar bizi kendi sefil gündemlerinin içine çekmeye çalışıyorlar. Türkiye bu kısır siyaset anlayışının acısını Cumhuriyetimizin ilk asrında çekti. Darbeyle, terörle milletimizi mutsuz etti. Biz yarım asra yaklaşan siyasi anlayışımızın son 30 yılını hizmetle geçirdik."

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