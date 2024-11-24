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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

        Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.11.2024 - 16:25 Güncelleme: 24.11.2024 - 16:59
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini artırmayı amaçladıklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki gerilimleri sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü, barış süreçlerine katkı vermeye devam edileceğini kaydetti.

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