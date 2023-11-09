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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, bugün başkent Taşkent'te düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'ne geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 09:47 Güncelleme: 09.11.2023 - 09:48
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkent Taşkent’te düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi’ne geldi.

        Teşkilatın etkinliğinin artırılması ile üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma ağları ve bağlantının geliştirilmesi gibi konuların masaya yatırılacağı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımcılara hitap edecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmelerde bulunacak.

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