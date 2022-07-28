Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nimet Kaya'nın cenaze törenine katıldı 

DHA

İstanbul Fatih'te motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada, yazar Rıdvan Kaya'nın babası, Tillolular Derneği Başkanı Hacı Nimet Kaya hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre Kaya için Fatih Camii´nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Kaya'nın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kaya´nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Hacı Nimet Kaya, Siirt Tillo'da defnedilecek.

"EHL-İ HAL BİR AĞABEYİMİZDİ"

Cenazede cemaate seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda musalla taşında bulunan Mehmet Nimet Kaya ağabeyimizi buradan Hakk´a uğurluyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır. Dönüş Allah´a. Ben Nimet ağabeyi Unkapanı´ndan tanırım. O zaman ben de gıda piyasasında çalışıyordum. Hacı Nimet ağabeyimiz de gıda toptancılığı yapıyordu. Oradan gelen bir hukukumuz var. Ehl-i hal bir ağabeyimizdi. O günden bugüne de hukukumuzu devam ettirdik ve bugünlere geldik. Böyle bir eceli kaza ile şimdi Hakk´a uğurluyoruz. Tezkiyeler yaptık. Yarın sabah itibariyle de Tillo´ya kendi topraklarına yolcu edilecek. Hepinizden bu gösterdiğiniz ilgi alaka sebebiyle Allah razı olsun diyorum. Allah için Nimet ağabeyimizi çok sevdik. O da bizi sevdi. Bayramlar gelir geçerdi, muhakkak birbirimizi arardık. Böyle de bir hukukumuz vardı. Rabbim bu hukukumuzu sevgili habibinin sancağı altında buluşmayı da haşr cem olmayı da bizlere nasip eylesin. Fazla söze hacet yok. Tekrar hep birlikte ruhu için El-Fatiha" ifadelerini kullandı.