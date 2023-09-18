Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanına ilk imzayı attı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Türk Evi'nde 'Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru' etkinliği kapsamında imza töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Küresel Sıfır Atık Hareketine küresel bireysel katılımı sağlamak amacıyla internet sitesi üzerinden imzaya açılan 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan ilk kişi olarak sıfır atık gönüllüsü oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'https://zerowastecommitment.com' isimli internet sitesi üzerinden bugün ilk defa küresel imzaya açılan iyi niyet beyanını çevrimiçi olarak imzaladı. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile hazırlanan panoya da imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyi niyet beyanına ilişkin yaptığı açıklamada, az önce insanlığın geleceği adına önemli bir imza attıklarını belirterek, "'Sıfır Atık İyi Niyet Beyanını' imzalayarak, daha temiz, yeşil ve yaşanabilir bir dünya için tavrımızı ortaya koyduk" dedi

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Eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketinin küresel bir marka haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin yanı sıra 105 ülkenin eş-sunuculuğuyla kabul edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildiğini ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Erdoğan şunları kaydetti:

"İklim değişikliği ve çevre kirliliği krizleriyle mücadelemizi çok boyutlu bir şekilde devam ettireceğiz. Türkiye olarak, gelecek kuşaklara karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirmenin peşindeyiz. 2053 yılında hedefimiz, Net Sıfır Emisyona ulaşmaktır. Diğer hedeflerimiz gibi inşallah bunu da başaracağız. Buradan, küresel ısınmada tarihi sorumluluğu fazla olan ülkeler başta olmak üzere herkesi harekete geçmeye çağıyorum. Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sürecin buralara gelmesinde emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum."

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​EMİNE ERDOĞAN: SIFIR ATIK KÜRESEL BİR HAREKETE DÖNÜŞTÜ Emine Erdoğan ise imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2017'de başlatılan projenin bugün küresel bir harekete dönüştüğünü vurguladı. Sıfır Atık hareketinin başarıya ulaşmasında ve bugünleri görmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinin en önemli faktör olduğunu belirten Emine Erdoğan, Türkiye’nin yeşil devriminin lideri olarak, Sıfır Atık hareketine gereken desteği her zaman verdiğini kaydetti. Emine Erdoğan, "Geçen sene BM Genel Sekreteri Guterres ile imzalanan Sıfır Atık İyi Niyet Beyanını küresel imzaya açtığımız bugün, Sayın Cumhurbaşkanımız ilk imzayı atarak yine en güçlü desteğini bizlere gösterdi. Kendisine, tüm Sıfır Atık ve çevre gönüllüleri adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hareketin Ortak Evimiz Dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. REKLAM

İYİ NİYET BEYANI İyi Niyet beyanında şu ifadeler yer alıyor: "Biz Paris Anlaşması ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerine ulaşmak için, sınırlı kaynakların verimli kullanımını teşvik etmek; önleme, azaltma, geri dönüşüm ve yeniden kullanım gibi yollarla atık oluşumunu azaltmak ve ortadan kaldırmak gerektiğini bilerek, sürdürülebilir atık yönetimi, kaynak verimliliği ve iklim değişikliği arasındaki güçlü ilişkiyi kabul ederek, sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarını hayata geçirmeyi görev ediniyoruz. Sıfır atık yaklaşımını dünya çapında teşvik etmeyi ve daha geniş düzeyde tanınması ve uygulanması için en iyi uygulamaları paylaşmayı taahhüt ediyoruz. Ayrıca, sorumlu bir atık üretimi ve tüketimini teşvik etmek amacıyla sıfır atığı destekleyen girişimleri, kampanyaları, programları, projeleri ve faaliyetleri desteklemeyi taahhüt ediyoruz. En iyi uygulamaları ve Türkiye’nin Sıfır Atık Projesi gibi projelerden alınan dersleri paylaşmayı ve atık yönetimi konusunda benzer politikaların geliştirilmesini teşvik etmeyi vadediyoruz. BM üye devletlerini, BM sistemi kuruluşlarını ve sivil toplum, özel sektör, medya mensuplarını ve yerel yönetimleri, döngüsel ekonomiye küresel geçişi hızlandırmaya ve atıkların iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya yardımcı olacak stratejileri, yaklaşımları ve programları uyumlu hale getirmeye çağırıyoruz." Bugün web sitesi üzerinden imzaya açılan iyi niyet beyanı, bu önemli çalışmanın küresel düzeyde bireysel destekçi sağlaması adına büyük önem taşıyor. Ortak evimiz dünya için kıymetli eşim @EmineErdogan Hanımefendi ve BM Genel Sekreteri Sayın @antonioguterres’in imzaya açtığı Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’na imzamızı attık.



Tüm devlet ve hükûmet başkanlarını #SıfırAtık Hareketi’ne ortak olmaya davet ediyorum. #ZeroWaste pic.twitter.com/1iWihP6Qan — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 18, 2023 EMİNE ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık hareketinin küreselleşme yolculuğunun ilk adımı olan Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı BM Genel Sekreteri Sayın Guterres ile beraber imzaya açtık. Ortak evimiz dünya için birleşelim, sesimizi yükseltelim çağrım, BM yetkilileri ve lider eşleri başta olmak üzere önemli pek çok doğa gönüllüsünde karşılık buldu. Bugün ise Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı dünyanın dört bir köşesindeki çevre dostlarına ulaştırmak için harekete geçiyoruz. Küresel #SıfırAtık hareketinin ilk gönüllüsü olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, sürdürülebilir ve adil bir gelecek gayesiyle Sıfır Atık Hareketine verdiği anlamlı destek için gönülden teşekkür ediyoruz. Bu tarihi girişimimiz ile yüreğinde aynı ideali taşıyan tüm coğrafyalardaki çevre dostlarını, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalamaya, birer Sıfır Atık gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Unutmayın ki, Dünya Ortak Evimiz ve ortak evimizin geleceğini kurtarmak bizim elimizde" ifadelerine yer verdi.