Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Salgında pek çok ülkede raflar boş kalırken temel ihtiyaçlar karşılanamazken ülkemizde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık, çünkü Türkiye kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir."
- Konya'ya ilave olarak diğer illerimizde de 15,5 milyon dekar arazinin sulanmasını hedefliyoruz. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız.
- Bu yıl sonunda su tutmaya başlayacak Bozkır ve Avşar barajları sayesinde Toroslardan getirdiğimiz suyu ovamızda en verimli şekilde kullanma imkanına kavuşacağız. Ülkemizde son yıllarda hayata geçirdiğimiz pek çok dev projenin fikir babası olan Abdülhamid Han, Konya Ovası sulamasının da temellerini atan kişidir.
- Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha etkin olmaları için özel destek programları geliştirdik. Yaşadığımız tecrübe, bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir.
- Üretim potansiyelimizdeki ovaları özel koruma altına alarak yanlış kullanımlar sebebiyle arazinin bozulmasını engelledik. Serayı 72 ile yayarak önemli bir üretim ve ihracat kaynağı haline getirdik. Meyve ve sebzede net ihracatçı konumdayız
- Ayçiçeği, pirinç, mısır gibi tarla ürünlerinde de ihracatçı konumdayız. Hayvan varlığında 10 milyondan 18 milyona, küçükbaşta 32 milyondan 49 milyona çıkarmayı başardık.
- Süt üretimi 8.5 milyon tondan 23 milyon tona, yumurta üretimi 11.5 milyar adetten 21 milyar adede yükseldi. Gıda ve tarımda oldukça iyi bir noktadayız. Sulamada gereken tüm yatırımları yapıyoruz. Modern sulama tekniklerinde kullanım oranlarını yüzde 6'dan yüzde 28 seviyesine çıkardık. Bölgesel kalkınma projeleriyle ülkemizin her karış toprağını değerlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz. GAP'ta sulama oranını yüzde 53'e çıkardık. Çiftçilerimize son 18 yılda 2020 yılı ile birlikte yaklaşık 150 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptık.
- Salgınla iki sektörün önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Biri sağlık, diğeri gıda ve tarımdır. Her iki alanda da girdiğimiz imtihandan alnımızın akıyla çıktık. Bizden sonraki nesillere toprağını ve sularını en verimli şekilde kullanan bir ülke devredeceğiz.
- Konya'ya kazandırdığımız 11 milyarlık baraj sulama tesisi, içme suyu tesisi, dere ıslahı arazi toplulaştırması yatırımı ile şehrin çehresini değiştirdik. Konya'nın başarısıyla hep iftihar ettik.
- Yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak Türkiye gösteriliyor. Konya potansiyeli süratle hayata geçirerek diğer şehirlerimize örnek olmalıdır. Tüm şehirlerden de aynı gayreti bekliyoruz
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