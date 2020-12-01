Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği bildirildi.

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