Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun bu sezon prömiyerini yaptığı 'Leyla ile Mecnun'u izledi

Ankara Devlet Tiyatrosu'nun bu sezon prömiyerini yaptığı 'Leyla ile Mecnun', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala'nın yazdığı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü yaptığı oyunu izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temsilin ardından davet edildiği sahnede Prof. Dr. İskender Pala ile Mustafa Kurt ve sanatçıları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile katıldığı prömiyerde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş da oyunu izledi.