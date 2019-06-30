30 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Kyoto şehrinde "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" temalı sergiyi ziyaret etti.
G20 Liderler Zirvesi’nin yapıldığı Osaka şehrindeki temaslarını tamamlayan Erdoğan, daha sonra karayoluyla Kyoto şehrine geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" temalı sergiyi ziyaret etti.
Müzeye gelişinde Altes Prenses Akiko tarafından karşılanan Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
Eşi Emine Erdoğan ve Altes Prenses Akiko ile sergiyi gezen Recep Tayyip Erdoğan, sergideki eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından gazetecilere sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Türk-Japon yılı olması hasebiyle de Türk-Japon kültürünün ortak yanlarını yıllara sari olarak özellikle de İkinci Abdülhamid dönemiyle zirve yaptığı bütün bu eserlerimizi istedik ki bu Türk-Japon yılında burada sergileyelim ve Tokyo ardından Kyoto olmak üzere bu sergilenme çok büyük ilgi gördü. Bu ilgi ile de halklarımız arasındaki dayanışmanın çok daha ileri gideceğini, çünkü kültür biliyorsunuz her ülkenin en önemli zenginliğidir ve kültürel zenginliğini öne çıkaranlar halkların bütünleşmesine de çok ciddi fırsat hazırlarlar diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
AA'nın haberine göre; sergiye yönelik çalışmalarından ötürü emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Bunun farklı ülkelerle de aynı şekilde devamı Kültür ve Turizm Bakanlığımızın en önemli hedefleri arasındadır." diye konuştu.
Erdoğan, sergideki lale temasının hatırlatılması üzerine, "Türkiye ve Japonya arasında lale adeta bir ortak motiftir, ondan dolayı arkadaşlarımız da laleyi öne çıkardılar ve bu şekilde de lale bezeli bütün eserler burada ortaya çıkmış vaziyette onların sunumu çok daha geniş bir şekilde yapılıyor." dedi.
Altes Prenses Akiko da Tokyo sergisinden sonra Kyoto'da böyle bir serginin düzenleniyor olmasından mutluluk duyduğunu belirterek, "Önümüzdeki sene Türk-Japon ilişkilerinin 130. yılını kutlayacağız. Bu vesile ile her iki halkın birbirini daha iyi tanımasını ve ilişkilerinin daha da pekişmesini diliyorum." diye konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PRENSES AKIKO İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’nın Kyoto şehrinde "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" temalı sergiyi ziyaretinin ardından Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesinde Altes Prenses Akiko ile bir araya geldi.
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı basına kapalı görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yer aldı.
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