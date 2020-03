HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dünyanın tamamını etkisi altına alan COVİD-19 hastalığı giderek yaklaşıyor ve daha çok can alıyor. Ölü sayısının 27 bine yaklaştığı bu büyük felaket herkesle birlikte bizi de etkilemiştir. Ülkemizde de bugün itibarıyla 5698 toplam vaka ve maalesef 92 can kaybı vardır. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 42'si iyileşmiştir.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. COVİD-19 hastalığı ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Birliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarlı çıkarız.

Rehavete kapılmayacağız, karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız, çünkü bu tehdide karşı gerçekten sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Her bir vatandaşımızın bu hastalığın yol açabileceği vahim sonuçların farkında olduğuna inanıyorum. Devlet olarak tedbirlerimizi alacağız diğer yandan vatandaşlarımız her biri tedbiri alacaktır.

Pek çok ekonomik tedbiri hayata geçirdik. 100 milyar liranın üzerinde ekonomik destek programı hazırladık. Meclisimiz de gereken mevzuat değişikliği yaptı. İşsizlik Fonu'nu güçlendirdik, kredi fonunu güçlendirerek esnaf ve sanatkârımızı destekliyoruz. En düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkartarak bu kesime nefes aldırdık. Emeklilerimize bayram ikramiyesini Nisan başına çektik.

Ülkemizde 2 milyon dar gelirli haneye biner lira nakit desteği veriyoruz. Sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı rahatlatacak tedbirleri hayata geçirdik. Her bir fert devletin tüm imkanlarıyla yanında olduğunu biliyor. Bu ülkede kimsenin aç kalmasına, açıkta kalmasına mağduriyetine, istiskaline izin vermeyiz.

Türkiye bu salgın dönemine olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır. Son 17 yılda ekonomisini ve üretim altyapısını geliştiren Türkiye süreci ciddiyetle takip edip, tedbirlerimizi almıştır. İlaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Her iki alanda üretim ve tedarik zincirleri aksaksız çalışıyor. Test kiti, maske, eldiven gibi ürünleri kendimiz üretebildiğimiz için herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bunların onursuz dedikodusunu yapanlar var, sakın aldanmayın. Bunlarla ilgili stokçuluk karaborsa yapanlar var sakın bunlara aldanmayın. Bütün güvenlik güçleriyle sırtındayız.

Gerektiğinde yurt dışından malzeme tedarikini de bu arada yapıyoruz. Yurtdışından getirdiğimiz hızlı tanı kitlerini devreye sokarak sayılarını süratle arttırdık. Tüm ülke çapına yaydık. Testler kesinlikle ücretsizdir. Tedaviye yönelik ilacın ilk kısmı elimize ulaştı, kullanmaya başladık, devamı da geliyor. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını huzurla sürdürebilmeleri için tüm bakanlıklarımız, kurumlarımız seferberlik ruhuyla çalışıyor.

Kabine toplantılarımızı tele konferans yöntemiyle hiçbir aksaklığa izin vermeden sürdürüyoruz. Kabine toplantılarımızı her hafta sürdüreceğiz, her pazartesi kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz. Tüm çalışmalarımızı şeffaf şekilde yürütüyoruz. İlgili bakanlıklar, kurumlar ve bilim insanlarımız gelişmeleri an be an milletimizle paylaşıyor. Sağlık Bakanlığımız bünyesinde oluşturduğumuz Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda sürekli ilave tedbirler alıyoruz.

Belirlenen kurallara ne kadar sıkı riayet edersek bu cendereden o kadar çabuk çıkarız. Attığımız her adımda kamu düzeninin korunması, sağlık sisteminin etkin şekilde işletilmesi, gıda, temizlik malzemelerin tedarik edilmesi ve sosyal mesafenin korunmasını özellikle gözetiyoruz. Sağlıktan eğitime, ekonomiden ulaşıma, adaletten çalışma hayatına kadar hep bu amaç vardır.

Bugün Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda aldığımız yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırıldık. Milletimizin sağlığı, huzuru güvenliği için uygulanacak bu tedbirleri sizlere ifade etmek istiyorum.

1- Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

3- Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni olacaktır

4- Piknik alanları, ören yerleri hafta içi kapalı olacak, hafta sonunda toplu halde bulunulmayacaktır.

5- Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir

6- Tüm illerimizde pandemi kurulları oluşturulacak alınan tedbirlerin takibi yapılacak

Asıl önemli olan yere geliyorum, bu tedbirlerin İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyükşehirde titizlikle uygulanmasına geçilecektir.

Ev ve işyeri dahil her ortamda sosyal mesafeye dikkat ederek, toplu taşıma araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmayarak, alışveriş ihtiyacı dışında sokağa çıkmayarak tedbirlerin etkinliğini arttırmamız şarttır. Milletimizden sabır, fedakarlık ve dirayet bekliyoruz.

Bu tedbirlerin dahi ileri ulaşmasını istemiyorsak gönüllü karantina kurallarına riayet etmeliyiz. Gönüllü karantina, yani evimizden çıkmayacağız.

Şu anda Amerika'nın geldiği durum ortada. Öyleyse bizler Türkiye olarak şu anda bulunduğumuz konumu çok da olumsuz bir neticeye taşımamız gerekir. Bu süreci en kısa sürede en az hasarla atlattığımızda önümüzde aydınlık gelecek bizi bekliyor. Türkiye bu hastalığı yenecek güce ve imkana sahiptir. Rehavete ve paniğe kapılmadan dikkatle ve sabırla atacağımız her adım bizi bu tehditten biraz daha uzaklaştıracaktır.

Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için lütfen evde kalalım, bilim insanlarımızın tavsiyelerini dikkatle kulak verelim.

Yarın elbet bizim ebed bizimdir, gün doğmuş elbet bizimdir

