Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC ziyareti sonrası Azerbaycan'a gidecek.

Giriş: 12.06.2023 - 12:43 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de
HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 11.40'da Atatürk Havalimanı'ndan KKTC'ye hareket etti.

Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde ikili münasebetlere dair tüm kulvarlarda atılacak adımlar hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ada'da yaşanan gelişmeler bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınacak.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
10 dakikada 2 kilodan fazla kiraz yedi, televizyon kazandı
10 dakikada 2 kilodan fazla kiraz yedi, televizyon kazandı
Silvio Berlusconi kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü?
Silvio Berlusconi kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü?
Müziği duyunca ceketini çıkardı... Markette bale gösterisi
Müziği duyunca ceketini çıkardı... Markette bale gösterisi
Suntaların içerisinden uyuşturucu çıktı!
Suntaların içerisinden uyuşturucu çıktı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.