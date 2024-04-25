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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Bektenov'u kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Bektenov'u kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 18:16 Güncelleme: 25.04.2024 - 18:16
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı'nı kabul etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

        İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetiminin kendi siyasi gelecekleri adına çatışmaları tüm bölgeye yaymak için çalıştığını, önceliğin acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması olduğunu, Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırılması için Türk Devletleri Teşkilatının daha kapsamlı işbirliği yapabileceğini belirtti.

        Erdoğan, Kazakistan ile başta savunma sanayi olmak üzere terörle mücadele, ekonomi ve diğer alanlarda ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #türkiye
        #kazakistan
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