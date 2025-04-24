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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya geldi | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u etkileyen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde toplanan vatandaşlarla bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 02:01 Güncelleme: 24.04.2025 - 02:07
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi
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        Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret ederek, ilgili bakanlar ve yetkililerden kapsamlı brifing aldı.

        AA'nın haberine göre; daha sonra buradan ayrılan Erdoğan, depremin ardından Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vakit geçiren vatandaşları ziyaret etti.

        Vatandaşlarla sohbet edip çay içen Erdoğan, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
        #Son dakika haberler
        #istanbul deprem
        #kağıthane
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