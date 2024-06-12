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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü

        Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere Madrid'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 21:59 Güncelleme: 12.06.2024 - 23:45
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        İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, Kral 6. Felipe ile görüştü.

        Zarzuela Kraliyet Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

        Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu.

        GÖRÜŞMEDE NE KONUŞULDU?

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Madrid'deki görüşmede, Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

        Görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin gelişerek daha da derinleşeceğine inandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacminin genişletilmesinden savunma sanayi alanında işbirliğine kadar her alanda atılacak adımların iki ülkeye de kazandıracağının altını çizdi.

        İsrail yönetiminin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini, İspanya'nın bu konuda attığı adımlar ile Filistin'e verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu süreçte uluslararası camianın İsrail'e yönelik baskılarını artırmasının bölgede kalıcı barışın kapısını aralayabileceğine işaret etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kral Felipe'yi en kısa sürede mutlaka Türkiye'ye beklediğini kaydetti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Recep Tayyip Erdoğan
        #İspanya
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