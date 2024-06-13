Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da: Türkiye cazibe merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. İspanya ile iyi ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirten Erdoğan, "Muazzam potansiyelimiz bizlere daha da ileri gitme motivasyonu veriyor" dedi. Erdoğan ayrıca, İspanya'nın Gazze konusundaki tutumu nedeniyle Türk milletinin gönlünde bir yer edindiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanyada, Başbakan Pedro Sanchez tarafından resmi törenle karşılandı.
Moncloa Sarayı'ndaki tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanchez'in yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra tören mangasını selamladı.
Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Sanchez, heyetlerini birbirine takdim etti.
Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez ikili görüşmeye geçti.
Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.
"SİZİ CAZİBE MERKEZİ TÜRKİYE'YE DAVET EDİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Ekonomik ve siyasi meydan okumalar karşısında işbirliğimiz hayati önem taşıyor. İlişkilerimizi daha da geliştirmek niyetindeyiz. Muazzam potansiyelimiz bizlere daha da ileri gitme motivasyonu veriyor.
İkili ticari hacmimiz 19 milyar dolara ulaştı. Böylelikle 20 milyar dolarlık hedefimize ulaştık. Daha da ileri gideceğimize inanıyorum. İspanya'nın Türkiye'deki yatırımlarda 6. sırada olması da bunun bir sonucudur. Daha fazla şirketi ülkemize davet ediyoruz.
Bizim şirketlerimizin de önemli yatırımları İspanya'da bulunmaktadır. Barcelona'daki stadyum bunun en büyük örneklerindendir. İmkan verilmesi halinde daha da fazla yatırım yapılabilir.
İspanya'dan çok daha fazla yatırımcıyı bölgenin cazibe merkezi olan Türkiye'ye davet ediyoruz.
Ticarette rekabet algısından sıyrılarak işbirliğini ön plana çıkaran yaklaşım yer almalıdır. Bu anlayış kalıcı iyi ilişkileri tesis edecektir.
Bugün imzalanacak anlaşmalarla işbirliği zeminini güçlendireceğiz.
Gazze'de 16 bini çocuk olmak üzere 37 binin üstünde insan göz göre göre katledildi. Kiliseler, camiiler, okullar, hastaneler vuruldu. Masumlar silahların hedefi oldu. Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bir tabloyu kabullenmesi mümkün değildir. Sayın Sanchez'in takındığı tavrı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum
Avrupa Birliği'ne yönelik samimi adımlarımız, salt kendi çıkarını düşünen bir takım üyelerin engellemeleri nedeniyle karşılık bulamıyor. AP seçimlerinin ortaya çıkardığı tablo ve endişeyle izlenen aşırı sağın yükselişi bu durumu körükleyecek. Katı vize uygulamaları, gümrük birliği anlaşmasının yenilenememesi durumları da mevcut. İspanya'nın bize verdiği samimi desteğe müteşekkirim. Bu olumlu adımların artarak devam edeceğin inanıyorum.
Türkiye ekonomisi geçen yıl yaşadığı deprem felaketine rağmen toparlanmaya devam ediyor.
Durmadan çalışacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle savunma sanayii konusunu çok önemsiyorum. Uçak gemisi, İHA'lar, denizaltılar... Ortaklığımız çok daha iyi bir noktaya gelecektir."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSPANYA KRALI İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İspanya Kralı 6. Felipe ile bir araya gelmişti. Madrid'deki görüşmede, Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındığı bilgisi verilmişti.
Görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin gelişerek daha da derinleşeceğine inandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacminin genişletilmesinden savunma sanayi alanında işbirliğine kadar her alanda atılacak adımların iki ülkeye de kazandıracağının altını çizdi.
İsrail yönetiminin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini, İspanya'nın bu konuda attığı adımlar ile Filistin'e verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu süreçte uluslararası camianın İsrail'e yönelik baskılarını artırmasının bölgede kalıcı barışın kapısını aralayabileceğine işaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kral Felipe'yi en kısa sürede mutlaka Türkiye'ye beklediğini kaydetti.