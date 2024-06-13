Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da: Türkiye cazibe merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanyada, Başbakan Pedro Sanchez tarafından resmi törenle karşılandı.

Moncloa Sarayı'ndaki tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanchez'in yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Sanchez, heyetlerini birbirine takdim etti.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.

"SİZİ CAZİBE MERKEZİ TÜRKİYE'YE DAVET EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ekonomik ve siyasi meydan okumalar karşısında işbirliğimiz hayati önem taşıyor. İlişkilerimizi daha da geliştirmek niyetindeyiz. Muazzam potansiyelimiz bizlere daha da ileri gitme motivasyonu veriyor.

İkili ticari hacmimiz 19 milyar dolara ulaştı. Böylelikle 20 milyar dolarlık hedefimize ulaştık. Daha da ileri gideceğimize inanıyorum. İspanya'nın Türkiye'deki yatırımlarda 6. sırada olması da bunun bir sonucudur. Daha fazla şirketi ülkemize davet ediyoruz.

Bizim şirketlerimizin de önemli yatırımları İspanya'da bulunmaktadır. Barcelona'daki stadyum bunun en büyük örneklerindendir. İmkan verilmesi halinde daha da fazla yatırım yapılabilir.

İspanya'dan çok daha fazla yatırımcıyı bölgenin cazibe merkezi olan Türkiye'ye davet ediyoruz.

Ticarette rekabet algısından sıyrılarak işbirliğini ön plana çıkaran yaklaşım yer almalıdır. Bu anlayış kalıcı iyi ilişkileri tesis edecektir.

Bugün imzalanacak anlaşmalarla işbirliği zeminini güçlendireceğiz.

Gazze'de 16 bini çocuk olmak üzere 37 binin üstünde insan göz göre göre katledildi. Kiliseler, camiiler, okullar, hastaneler vuruldu. Masumlar silahların hedefi oldu. Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bir tabloyu kabullenmesi mümkün değildir. Sayın Sanchez'in takındığı tavrı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum

Avrupa Birliği'ne yönelik samimi adımlarımız, salt kendi çıkarını düşünen bir takım üyelerin engellemeleri nedeniyle karşılık bulamıyor. AP seçimlerinin ortaya çıkardığı tablo ve endişeyle izlenen aşırı sağın yükselişi bu durumu körükleyecek. Katı vize uygulamaları, gümrük birliği anlaşmasının yenilenememesi durumları da mevcut. İspanya'nın bize verdiği samimi desteğe müteşekkirim. Bu olumlu adımların artarak devam edeceğin inanıyorum.

Türkiye ekonomisi geçen yıl yaşadığı deprem felaketine rağmen toparlanmaya devam ediyor.

Durmadan çalışacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle savunma sanayii konusunu çok önemsiyorum. Uçak gemisi, İHA'lar, denizaltılar... Ortaklığımız çok daha iyi bir noktaya gelecektir."