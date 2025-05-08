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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan ile Pakistan arasındaki tansiyonun düşürülmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti. Sudani ise, PKK'nın Irak yasalarına göre de terör örgütü olduğunu belirtti. İki lider ayrıca, Kalkınma Yolu Projesi'ne vurgu yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 18:02 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:53
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

        Basın toplantısı, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni ile başladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudani ile Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulduğunu ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ile beşeri ve kültürel ilişkilere dikkat çekerken, iş birliğinin her alanda geliştirilmesinin kardeşlik hukukunun geliştirilmesini bir gereklilik olarak gördüklerini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan " "Irak'ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ, PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı mücadelede Irak ile iş birliğini vurguladı ve "Türkiye'nin olduğu kadar Irak'ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığı teyit ettik." şeklinde konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Irak ile Türkiye için stratejik önemi haiz olan Kalkınma Yolu Projesi'ne dikkat çekerek "Kalkınma Yolu Projesi, hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kalkınma Yolu'na ilgi duyan ülkeleri, stratejik projenin parçası olmaya davet ediyorum. Görüşmemizde projenin hayata geçirilmesine yönelik adımları ele aldık." diyerek diğer ülkeleri de projeye katılmaya çağırdı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan ile Hindistan arasında yükselen gerilimi işaret ederek "Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin, çok sayıda sivilin şehit olduğu füze saldırılarıyla sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz." dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan "(Pakistan-Hindistan gerilimi) Ateşe benzin dökenlere rağmen olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyonun düşürülmesi için gayret gösteriyoruz." dedi.

        Muhammed Şiya Sudani ise PKK ile mücadelelerine dikkat çekerek "Terör belası, Türkiye'yi de Irak'ı da olumsuz etkiliyor. Biz, Irak'ın güvenliğini Türkiye'nin güvenliği olarak görüyoruz. PKK ile ilgili net bir tutuma sahibiz. PKK, Irak yasalarına göre yasaklı bir örgüttür. Hiç kimsenin Irak topraklarını kullanarak Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyiz." dedi.

        Sudani Kalkınma Yolu Projesi'ne değinerek "Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye-Irak arasında entegrasyonun pekişmesi için büyük bir fırsat teşkil etmektedir." dedi.

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