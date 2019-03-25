Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında Moldova'yı Eskişehir'de 4-0 mağlup ederek 2. galibiyetini alırken karşılaşmayı tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Farklı galibiyetin ardından soyunma odasına inen ve teknik heyet ile oyuncuları tebrik eden Erdoğan, teknik direktör Şenol Güneş'le birlikte maç sonu röportaj verdi.

Erdoğan, Millliler'in güzel bir galibiyet aldığını belirterek "Şenol hocamızın 2'de 2 tahmini tuttu. Gol yemeden kazanmak da önemli. Bugün daha farklı olabilirdi. İyi bir fikstür var. Temennimiz, arzumuz, inşallah bu gidiş böyle devam eder. Ben 2. yarıya yetişebildim, 2. yarıda da gayet güzel. Başarılı bir takımımız var, nazar değmesin. Şenol hocamızı ve takımımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ: "MİLLİ TAKIM ORTAK DEĞERİMİZ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de Erdoğan'ın röportajı sırasında canlı yayında yanına gelerek şunları söyledi: "Çok teşekkürler, sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ülke adına bir sorumluluğumuz var. Milli takım ortak değerimiz. Herkesin bir araya geldiğini görüyoruz."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu (solda) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli (sağda),Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Türkiye - Moldova maçını Yeni Eskişehir Stadı'nda izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir çocukla öz çekim yaptı.