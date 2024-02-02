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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği Şubat ayında da sürüyor. Açıklanan programa göre Rusya Devlet Başkanı Putin 12 Şubat'ta Türkiye'ye gelecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 14 Şubat'ta Mısır'a gidecek.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 02.02.2024 - 12:37 Güncelleme: 02.02.2024 - 13:13
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
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        Bir süredir yerel seçim mesaisi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şubat ayında hem il ziyaretleri yapacak hem de yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda 12 Şubat'ta Ankara'da önemli bir konuğu ağırlamaya hazırlanıyor.

        PUTİN'İN ZİYARETİNDE TAHIL KORİDORU ELE ALINACAK

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 4 Eylül 2023'te Soçi'de yüz yüze görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin ile bu kez Beştepe'de bir araya gelecek. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ve tahıl koridoru da masada olacak.

        Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, Trakya'ya kurulacak enerji merkezi, Akkuyu Nükleer Santrali ve dış ticaret başlıkları öne çıkacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e 'tahıl koridorunu işletme' önerisini iletecek.

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        DÜNYA HÜKÜMET ZİRVESİ 11. OTURUMU

        Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğinde 13 Şubat'ta ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de düzenlenecek Dünya Hükümet Zirvesi 11. oturumuna katılacak.

        12 YIL SONRA MISIR ZİYARETİ

        14 Şubat'ta ise tarihi bir ziyaret daha gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl sonra ilk kez Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek.

        Edinilen bilgiye göre görüşmenin başlıca gündemi Gazze olacak. İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar görüşmede ele alınacak.

        Refah Sınır Kapısı'nın daha etkin kullanılması ve yardımların ulaştırılması için yapılacaklar da ayrıca ziyarette görüşülecek.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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