        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözü, Times Meydanı'ndaki ekranlarda | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözü, Times Meydanı'ndaki ekranlarda

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" (A Fairer World Is Possible) sözü, New York'un ünlü Times Meydanı'ndaki led ekranlarda yansıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 19:33 Güncelleme: 24.09.2025 - 19:33
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü ekranda
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" (A Fairer World Is Possible) sözü, Times Meydanı'ndaki ekranlarda yer aldı.

        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #haberler
