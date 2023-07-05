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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü

11-12 Temmuz'da Litvanya'da yapılacak Liderler Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü. Görüşmenin ana konusu, İsveç'in NATO üyelik başvurusu oldu.

Giriş: 05.07.2023 - 21:10 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü
AA / HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, İsveç'in NATO üyeliği süreci, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemler ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki sene Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yılının kutlanacağını hatırlatarak, üst düzey ziyaretlerle ikili ilişkilerin taçlanacağına inandığını ifade etti.

İsveç'in NATO üyeliği sürecinin de ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde adımlar attığını ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'ye İsveç'te Müslümanlar'ın mukaddes kitabı Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıların fikir özgürlüğü kisvesi altında meşrulaştırılmasının da kabul edilemeyeceğini dile getirerek, yapılanların açıkça ifade suçu olduğunu aktardı.

Görüşmede liderler ayrıca 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek NATO zirvesinin en önemli gündem maddelerinden birinin de Rusya-Ukrayna Savaşı olacağı konusunda mutabık kaldı.

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