Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haitili mevkidaşıyla görüştü

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Moise'nin, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları da ele alındı.