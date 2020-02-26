HABERTURK.COM

26 Şubat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü. Twitter'da #İyikiDoğdunMilletinAdamı ve #İyikiDoğdunRTE gibi etiketlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Doğumlar vardır devletin, milletin ömrüne ömür katan... Aynı yolda yürümekten şeref duyduğum liderimiz, Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan'a huzurlu, sağlıklı uzun ömürler diliyorum" ifadeleriyle videolu bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin" mesajı ve #İyikiDoğdunRTE etiketi (hashtag) ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı.

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından doğum günü ile ilgili özel bir video yayınlanırken mesajda "Yüreğinde Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan liderimiz. Doğum günün kutlu olsun" ifadeleri ile birlikte #İyikiDoğdunMilletinAdamı etiketi kullanıldı.

Doğum gününü video ile kutlayan bir başka isim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Albayrak da mesajında #İyikiDoğdunMilletinAdamı etiketini kullanırken "Bu mübarek diyarı kaderimiz kılan, aydınlık sabahları sizinle beklemeyi nasip eden Allah’a şükürler olsun. İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız..." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Bir ülkenin kaderini, bir Milletin duasını, mazlumların derdini omuzlarında taşıyan lider... Biliriz ki yükünün ağırlığı, ecdadın emanetinden gelir... Liderliğin, cesaretin ve ferasetinle nice yıllara" ifadelerini kullandı. Soylu da mesajında #İyikiDoğdunMilletinAdamı etiketini kullandı.

Ünlü işletmeci Burak Özdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha çektiği bir videoyu Twitter hesabından paylşarak doğum gününü kutladı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, #iyikidoğdunreis etiketi ile Erdoğan'ın siyah beyaz bir fotoğrafını paylaştı.

Sanatçı Hasan Kaçan da doğum gününü mesajını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile fotoğrafını paylaşarak yayınladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAKKINDA KISACA

Aslen Rizeli olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. Erdoğan'ın gençlik yıllarında başlayan siyasi yaşamı için 27 Mart 1994 yerel seçimleri önemli bir aşama oldu. Bu seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Erdoğan, 12 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu bir şiir nedeniyle hapse mahkum oldu ve belediye başkanlığı görevine son verildi. 14 Ağustos 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdu. 59, 60 ve 61. hükümetlerin başbakanı olan Erdoğan, 10 Ağustos 2014'te doğrudan halkın oylarıyla seçilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. 16 Nisan 2017’de kabul edilen Anayasa değişikliği ile hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı olarak 9 Temmuz 2018 tarihinde yemin ederek görevine başlayan Erdoğan, evli ve 4 çocuk babası. 66 yaşına giren Erdoğan, balık burcu.

BALIK BURÇLARININ BİLİNEN ÖZELLİKLERİ

Duygusal zeka ve empati yetenekleri ile öne çıkan balık burçları çevresinde güvenilir olarak bilinirler. Gelişmelerden etkilenebilen hassas özellikteki balık burçları sanata yatkın olmalarıyla da bllinir. Duygularını her zaman yoğun yaşamaları, mutluluğu da üzüntüyü de yüzlerinden okunabilmeleri balık burçlarının bilinen diğer genel özellikleri.