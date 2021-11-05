Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle basketbol oynadı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılışı öncesi gençlerle basketbol maçı yaptı. Görüntüler AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bakanlar ve danışmanlarıyla yaptığı basketbol maçı yapmıştı. Erdoğan, "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır" demişti.