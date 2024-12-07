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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te depremzede bir aileyi ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te depremzede bir aileyi ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzede bir ailenin evine ziyarette bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 22:22 Güncelleme: 07.12.2024 - 22:22
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        Depremzede aileye ziyaret
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneyşehir'de düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 5113 Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni sonrasında depremzede bir ailenin çay davetini kabul ederek evine konuk oldu.

        Ev sahipleri, depremde hafız iki çocuklarını kaybettiklerini, diğer iki çocuklarıyla 40'ıncı saatte enkazdan çıktıklarını anlattı, Erdoğan'a vefat eden çocuklarının fotoğraflarını gösterdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden çocuklara Allah'tan rahmet diledi.

        Ev hanımının sol kolunu depremde kaybettiğini öğrenen Erdoğan, protez yapılıp yapılmadığını sordu. Aile, protez ve fizik tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti. Erdoğan'ın protezin yerli olup olmadığını sorması üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin "Biz yaptırıyoruz efendim." dedi.

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        Evin küçük çocukları kendilerine tablet hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öperek teşekkür etti.

        Ziyarette, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de yer aldı.

        Erdoğan, ziyaretin ardından çıkışta kendisini bekleyenleri selamladı, onlarla sohbet etti.

        Bu arada, Gaziantep Havalimanı'ndan tören alanına otobüsle gelen Erdoğan'a vatandaşlar yol boyunca sevgi gösterisinde bulundu, Erdoğan için davul zurna çalındı.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #erdoğan depremzede aile
        #gaziantep
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