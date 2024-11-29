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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin ile dayanışma içindeyiz | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin ile dayanışma içindeyiz

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına İslam ülkelerinin ortak tepki vermesi için diplomatik çabaların sürdüğünü belirtti. Erdoğan, "Filistin ile tam bir dayanışma içindeyiz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 11:14 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:16
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze' mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam ülkelerinin Gazze'deki zulme ortak tepki vermesi ve ortak hareket edilmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Filistin'de işgal ve katliam sona erinceye, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz." dedi.

        Türkiye Diyanet Vakfı ile Al Khair Vakfı tarafından düzenlenen "Gazze'nin Geleceği" başlıklı Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda besmele çekerek konuşmasına başlayan Erdoğan, zirvenin başarılı geçmesini dilediğini ve Gazzeliler başta olmak üzere bütün mazlum ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ettiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının dört bir yanından bu zirve vesilesiyle ülkeye teşrif eden misafirlere "hoş geldin" dileklerini ileterek, Gazze'nin geleceği, imarı ve inşasına yönelik bu zirveye öncülük eden Türkiye Diyanet Vakfı ile Al Khair Vakfının mensuplarını tebrik etti.

        İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesi ve güç birliğinde bulunmasının ne kadar önemli olduğunu 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan katliamlar vesilesiyle bir kez daha müşahede ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Tüm dünyanın gözleri önünde çoğu çocuk ve kadın 50 bine yakın Filistinli kardeşimiz şehit edildi. İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan bombardımanları sonucu 100 binden fazla Filistinli masum yaralandı." diye konuştu.

        Erdoğan, Lübnan'a yönelik saldırılarda vefat edenlerinin sayısının 3 bin 500'ü geçtiğini belirterek, "İbadethaneler, okullar, hastaneler ve sivil altyapıya dair ne varsa İsrail'in saldırılarının hedefi oldu. Bu saldırılar karşısında Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizle tam bir dayanışma içindeyiz. Son bir yıldır özellikle Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz. Gönderdiğimiz 86 bin tonu aşan yardım miktarıyla Filistin'e en fazla destek olan ülkelerden biriyiz." ifadesini kullandı.

        "Filistin'de katliam sona erinceye kadar mücadelemizi devam ettireceğiz"

        Lübnan'a ulaştırılan yardım miktarının da 1300 tonu aştığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

        "İslam ülkelerinin Gazze'deki zulme ortak tepki vermesi ve ortak hareket edilmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Filistin'de işgal ve katliam sona erinceye, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Uluslararası insani yardım zirvesinin bizlere bu mücadelemizde destek olacağına inanıyorum. Zirveye iştirak eden bütün katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyor, tüm misafirlerimizi muhabbetle selamlıyorum."

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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