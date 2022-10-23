'Diyarbakır yeniden üretim merkezi olma yolunda'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 konut, 17 iş yeri, bir cami, büyükşehir yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Törenle yaklaşık 12 milyar 342 milyon liraya mal olan 140 projenin açılışı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları ifade etti:

"Diyarbakır altyapısıyla, ekonomisiyle, kültürüyle, sanatıyla yüzünü geleceğe dönmüş şekilde yoluna devam etmektedir. Hamd olsun artık Diyarbakır artık huzurun şehridir. Sizlerin burada güvenle yaşayabilmesi için sadece Diyarbakır’ın huzurlu olması yetmez. Irak’ıyla, Suriye’siyle tüm bölgenin huzurlu olması gerekiyor. Biz ülkemizi Doğu’dan Batı’ya, Güneyden Kuzey’e bir huzur adası yapmak için çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirmemize terör örgütleri ve onların iplerini elinde tutan emperyalist zorbalar engel olamayacak.

Biz bugüne kadar Diyarbakır’ı yaptığımız 57 milyar liralık kamu yatırımıyla her alanda geliştirmenin gayreti içinde olduk. Biz burayı bir kenarda bırakmadık. Batı’ya ne yaptıysak Doğu’ya Güneydoğu’ya da aynını yaptık.

Eğitimde tüm mahallelerimizi okullarla donattık. Son atamada seçmeli dersler için talep edilen tüm Kürtçe öğretmenlerimizin kadrolarını aştık. Sağlıkta tüm ilçelerimizi hastanelerle bezedik. İnşallah inşası süren Kayapınar Şehir Hastanesi’ni de sizlerin hizmetine sunacağız.

Sporda ülkemizin en modern statlarından birini Diyarbakır’a kazandırdık. Şehircilikte inşa ettiğimiz 20 binin üzerinde toplu konutla pek çok ilçemizi, mahallemizi adeta yeni baştan inşa ettik. Son kampanyamızla Diyarbakır’a 5 bin 570 konut, 450 sanayi sitesi ve 30 bin konutluk arsa daha kazandıracağız. Kura neticesinde arsaları kim kazanırsa onlar alacak. Eski stadın yerine millet bahçesi yapıyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Ulaştırmada, 44 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu 450 kilometreye çıkardık. Bugünkü açılışımızla çevreyolunu da hizmete alıyoruz."

'SİLVAN YAKINDA SUS TUTMAYA BAŞLIYOR'

"Silvan Barajı yakında su tutmaya başlıyor. Babakaya Tüneli’nin inşası sürüyor. Silvan Tüneli’nde ihale yenilemesi sebebiyle yavaşlayan çalışmalar birkaç hafta içerisinde tam gaz yeniden başlıyor. OSB’lerin yenileri sırada bekliyor. Doğalgaz hattını henüz bu imkana kavuşamamış ilçelerimize doğru genişletiyoruz.

Diyarbakır yeniden ülkemizin en önemli sanayi ve üretim merkezi olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor

Burada açılışını yapacağımız eserleri de Diyarbakır’ın geleceğine tutulmuş ışıklar olarak görüyorum. Açılışını yapacağımız eserlerden biri şehrin trafiğinde rahatlama sağlayacak olan Diyarbakır-Güneybatı Çevre Yolu’dur. Uzunluğu 30 kilometreye yaklaşan, yatırım bedeli 1 milyar lirayı aşan bu yol, üzerindeki 3 köprüsü ve 3 köprülü kavşağıyla Şanlıurfa istikametinden Mardin istikametine olan trafiğin yükünü şehir içinden alacaktır. Hem sizlere, hem de bu yolu kullanarak transit geçiş yapacak tüm araçlara hızlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım sağlayacak Güneybatı Çevreyolu’muzun hayırlı olmasını diliyorum.

TOKİ çalışmalarında bir yandan 500 bin konutu, 1 milyon arsayı, 50 bin iş yerini kapsayan yeni kampanyamızı başlatırken diğer yandan da mevcut projerleri hızla tamamlıyoruz. Bugün burada Yenişehir’de 550 konutluk, 277 konut ve 635 konutluk 3 ayrı etabın Sur’da 78 konut ve 3 iş yeriyle daha önce tamamlanan parsellerin çevre düzenlemelerinin ve ayrıca Bağlar Millet Bahçesi’nin açılışını yapıyoruz. Diğer kurumlarımız tarafından çok sayıda düzenleme çalışmasının da resmi açılışını buradan gerçekleştiriyoruz. Tarım, Sağlık, Milli Eğitim Bakanlıklarımız ile Valiliği’mizin şehrimize kazandırdığı çok sayıda eseri de resmen hizmete açıyoruz. Bu arada belediyelerimizin eserlerine tek tek giremeyeceğim. Onların da yaptıkları, özellikle başta Büyükşehir Belediye’miz olmak üzere terör örgütüne bugüne kadar peşkeş çeken, teröristler tarafından yönlendirilen kişilerden alarak yeniden sizlerin hizmetine verdi."