Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki seçmenlere teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak yurt dışında oy kullanan seçmenlere teşekkür etti.

Giriş: 24.05.2023 - 23:39 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki seçmenlere teşekkür
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oy kullanan yurt dışındaki seçmenlere yönelik paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "20 Mayıs'ta başlayan yurt dışında oy kullanma işlemi bugün itibarıyla tamamlandı. Memleketlerinden uzakta olsalar da sandıklara akın ederek iradesini yansıtan, milletimizi tüm dünyada gururla temsil eden her bir kardeşime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gümrük kapılarında ve havalimanlarında oy verme işlemlerinin 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edeceğini belirten Erdoğan, "Henüz oy kullanamayan vatandaşlarımızı bu imkandan faydalanmaya çağırıyorum." dedi.

14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna da rekor bir katılım sağlandığına vurgu yapan Erdoğan, "Bölücü örgüt sempatizanları ve demokrasi düşmanlarının engelleme çabalarına rağmen tercihinize sahip çıktınız, büyük bir başarıya imza attınız. Vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yaptınız, demokrasi bayrağını bize devrettiniz. Rabbim hepinizden razı olsun. İnşallah 28 Mayıs'ta milletimiz bu emanetin hakkını verecek, sandıkları adeta bir bayram yerine çevirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Kira şişkinliğini ortadan kaldıracağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Aliyev'den Erdoğan'a tebrik telefonu
Aliyev'den Erdoğan'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paylaşım

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.