Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından kutlama mesajı paylaştı.

Erdoğan, paylaşımında, "2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Trabzonspor'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.