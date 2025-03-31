Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş İrgi'nin ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı"nda görev yaparken rahatsızlanarak şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin ailesine başsağlığı diledi
Giriş: 31.03.2025 - 22:05 Güncelleme: 31.03.2025 - 22:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatbikatta "TCG Kemalreis"teki görevi sırasında 29 Mart'ta rahatsızlanarak şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin (29) ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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