İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları...

39 günde 71 miting gerçekleştirmiş olacağız. Niçin bu kadar çok çalışıyoruz? Niçin mücadele ediyoruz? Sadece 3-5 belediye başkanlığı daha fazla almak için bu kadar çok çalışılır mı? Bizim değil, onda birimiz kadar çalışmıyorlar. Göstermelik toplantılarla gün öldürüyorlar. Bizim bu kadar çok koşturmamızın sebebi milletimizi çok sevmemizdendir. Ülkemizin güçlü tutmamız gerektiğini biliyoruz. Bunun da istikrar ve güven ortamından geçtiğini biliyoruz.

Türkiye ve Türk milletiyle hesabı olan herkes 31 Mart'ı bekliyor. Milletimizle birlik olduk bu hesabı yapanların ellerini böğründe bıraktık. Bir kez daha başaramayacaklar. Milletimiz meydanı bunlara bırakmayacak. Gözlerini öyle karartmış durumdalar ki iradelerinin terör örgütünün emrindeki partiye teslim etmiş durumdalar. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Sen Kürdistan'ı çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var defol oraya git. Biz hep birlikte biriz beraberiz, kardeşiz. Bizi bölemeyecekler.

"BU ÜLKEYİ BÖLDÜRTMEYECEĞİZ"

CHP'nin inkarı devam ettikçe eş başkanın sesi daha çok yükseliyor. Senin bu ülkedeki tüm etnik unsurlara saygın olacak. Türkiye benim Kürt kardeşlerimden ibaret değil ki... Belli bölgelerde birinci partiyiz. Kürt kardeşlerimizin de oyunu alıyoruz. Bunlar bu ülkede etnik yapı oluşturmak istiyorlar. Bu anlayışa fırsat vermeyeceğiz. Bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Sen zaten Kürt de değilsin. CHP'ye gönül verenlere sesleniyorum. İYİ Parti'ye ümit bağlayanlara sesleniyorum. Saadetle birlikte olanlara sesleniyorum. Kırgınlığını sandığa yansıtma düşüncesi olan herkese sesleniyorum. Gelin bu karanlık oyunu birlikte bozalım.

"DEVLETİMİZİ ZAFİYETE UĞRATAMAYIZ"

Suriye meselesi sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturma aşamasındayken istikrarımızı bozamayız. Devletimizi zafiyete uğratamayız. Yeni Zelanda'da ki hadiseyi gördünüz. Elin oğlu 2019 yılında silahına kazımış, bununla yetinmeyip 50 kardeşimizi katletmiş. Amaç bu aziz vatandan ölü yada diri bizi kazıyıp atmak. Amaç özgürce nefes alacağımız bir alan bırakmamaktır. Bizim milletimizin kalbiyle dili aynı istikamettedir.

Sakarya'da eski stadın yerine yapacağımız millet bahçesinin çalışmalarına başlıyoruz. İmar barışıyla 179 bin Sakaryalı kardeşimizin sorunu çözdük. Ankara İstanbul yüksek hızlı tren hattı aynı zaman Sakarya'nın projesidir. Karasu Limanı'nı işletmeye açtık. Bu liman Karadeniz'den dünyaya açılan kapı olmaya aday. Ballıkaya Barajı'nı yakında hizmete alıyoruz. Son 17 yılda 53 taşkın koruma tesisi inşa ettik. Sakarya'da çiftçilerimize 1,4 milyar lira destek verdik.

"'SATTILAR' DİYOR, SATILAN BİRİ VARSA SENSİN"



Bu bay Kemal çok garip bir insan. Arifiye'deki savunma sanayi tesisi için 'sattılar' diyor. Bu tesisi modernize etmemiz daha verimli bir hala getirmemiz şarttı. Buraya 50 milyon yatırım gerekiyordu. Biz burada çok daha farklı bir adım attık. Bunun için Arifiye'deki ana bakım fabrikasının işletmesini BMC'nin yüzde 50'li 50'li olan Katar'la ortaklığımızı buraya taşıdık. Aynı işbirliğini buraya da taşıdık. Bay Kemal 'Sattılar' diyor. Satılan biri varsa sensin. Niye yalan söylüyorsun. Burada bir mülkiyet devri yoktur. Varsa bir şey ispatla ben her şeyi bırakmaya hazırım? Sen siyaseti bırakmaya hazır mısın? Sadece işletmesi özel sektörde olacak. Buradaki işçilerimiz hiçbir hak kaybına uğramayacak.