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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajında Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutladı. Erdoğan, "Saygı ve sevgiyi merkezine alan bir medeniyetin mensupları olarak Anadolu'yu binlerce yıldır barış yurdu yapan tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem atfediyoruz." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 12:35 Güncelleme: 20.04.2025 - 12:35
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        Paskalya Bayramı mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajında, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı tebrik ediyorum. Saygı ve sevgiyi merkezine alan bir medeniyetin mensupları olarak Anadolu'yu binlerce yıldır barış yurdu yapan tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem atfediyoruz. Birlikteliğin, kardeşliğin ve paylaşmanın simgesi olan Paskalya'nın insanlığa getirdiği barış ve sevgi ruhunun, her daim yanımızda olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyanların Paskalya yortularını bir kez daha kutluyor, kendilerine esenlik dileklerimi iletiyorum."

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