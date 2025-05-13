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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan ile kardeşlik mesajı | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan ile kardeşlik mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in X hesabı üzerinden yayımladığı açıklamaya "kardeşlik" vurgusu ile yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 22:48 Güncelleme: 13.05.2025 - 23:00
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan mesajı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in X hesabı üzerinden yayımladığı açıklamaya "kardeşlik" vurgusu ile yanıt verdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Dünya üzerinde pek az millete nasip olan Türkiye-Pakistan kardeşliği, hakiki dostluğun en güzel örneklerinden biridir.

        Türkiye olarak Pakistan'ın barış, huzur ve istikrarına büyük önem atfediyoruz. Pakistan devletinin sağduyulu, sabırlı, ihtilafların çözümünde diyaloğa ve uzlaşıya öncelik veren politikasını takdirle karşılıyoruz.

        Geçmişte olduğu gibi gelecekte de, iyi ve kötü günlerinizde, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin şahsında dost ve kardeş Pakistan'ı en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. “Pakistan, Türki dosti zindabad!"

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