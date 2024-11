Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"HER BİRİ ESASEN YAŞAYAN BİRER HAZİNEDİR"

Bugünlerde sanatçılarımızın kültür mirasını yaşatmak adına verdiği mücadeleyi son derece kıymetli buluyorum. Türkiye'nin her vilayeti, ilçesinde yaşanan insan hazinesi vasfını haiz nice insanımız, değerimiz mevcut. Bu insanlarımız beceri ve ürünleriyle ülkemize ve dünyaya eşsiz eserler kazandırıyorlar. Aslında gönülle yapılan, alınteriyle üretilen, emek, sabır ve göznuruyla işlenen her şey sanattır. Asli değerlerimize mirasımıza sahip çıkan, onu yaşatmak, yeni kuşaklara aktarmak için ömür harcayan insanlarımızın her biri esasen yaşayan birer hazinedir.

2008-2022 yılları arasında toplam 67 miras taşıyıcımızı ilan ettik. Kültürümüzü yaşatan, yeniden yorumlayan geniş kitlelere ulaştıran ustalarımızı rahmetle yâdediyorum. 2024 yılında da başarılı eserler vücuda getiren 25 yeni usta ve sanatçımızı yaşayan insan hazinelerimize dahil ettik. Bu isimleri sizlerin ve bizi ekranları başında izleyen milletimizin huzurunda tek tek zikretmek istiyorum. Hattat Mehmet Özçayı, Nakkaş ve müzehhibe Dürdane Ünver, Nakkaş Nilgün Gencer, İpek Hereke Dokuma Ustası Nuray Kıvanç, Çömlek Ustası Ahmet Taşhomcu, Çilingir ve Metal işçiliği ustası Hüseyin Şahin Özdemir, Buldan Bezi Dokuma Ustası Selahattin Kaçanoğlu, Sim Sırma Nakış İşleme Ustası Nur Dikilitaş, Ahşap Oyma Ustası Osman Nergiz, Geleneksel Kapı ve Kapı Süsleme Ustası Şerif Mehmet Akgün, Taş İşleme, Modern Yapım Ustası Dursun Köroğlu, Karagöz Ustası Recep Şinasi Çelikkol, Keçe Sanatçısı Celalettin Berberoğlu, Çini ve Seramik Sanatçısı Adil Can Güvenik, Geleneksel Müzik Gülay Diri, Mahya Ustası Kahraman Yıldız, Sıcak Demir Ustası Yusuf Bayyiğit, Sedefkâr Altın Gümüş Kakma Ustası Mehmet Zeki Kuşoğlu, Tesbih Yapım Ustası Bünyamin Korucu, Hadim Bezi Dokuma Ustası Müjgan Akdemir, Tulum İcrası Remzi Bekar'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödüllerini tevcih edeceğimiz Anadolu El Sanatları Yaşatma ve Geliştirme Derneği, Sadberk Hanım Müzesi'ni kutluyorum. Gösterdiğiniz üstün gayretler, ortaya koyduğunuz eserler için sizlere ülkem ve milletim adına teşekkür ediyor Rabbimden başarılar diliyorum.

"SANAT VE ZANAAT DERİN BİR MAZİYE SAHİPTİR" Dilimizde ustalık, maharet, marifet, beceriklilik anlamında kullandığımız hüner kelimesinin bir anlamı da sanattır. Milletimiz manevi ihtiyaçları karşılayan eserlerin ustalarına sanatkâr, maddi ihtiyaçları karşılayan eserlerin ustalarına ise zanaatkâr demeyi tercih etmiştir. Sanat da zanaat gibi insanlık tarihi kadar derin bir maziye sahiptir. Millet olarak biz de sanatın birçok dalında tarihin en iddialı eserlerini vücuda getirmek suretiyle asırlar içinde Türk sanatını icra ettik.

"NESİLDEN NESİLE AKTARILMAYA DEVAM EDİYOR" Sanat tarzımız hayat tarzımız gibi millet olmamızı sağlayan temel unsurlardan biridir. Hattatların kalemleriyle, nakkaşların fırçalarıyla, ustaların çekiçleriyle, ozanların mızraplarıyla yaptıkları dokunuşları tam 1000 yıldır bu topraklara milletimizin mührünü, ruhunu, değerlerini nakşediyor. Bir sanat hakkında fikir sahibi olmak için o sanatı var eden milleti tanımanız icap eder derler. Hat, tezhib, ebru, talika, minyatür, sedefkârlık, çinicilik, dokumacılık, kısbet, kaval, tulum, bağlama ustalığı gibi onlarca sanat iletişim teknolojilerinin yol verdiği çağda hala yaşıyor, nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor.

"AŞK KİŞİNİN SEVDİĞİNDE YOK OLMASIDIR" Bunun sırrının da şu olduğuna inanıyorum; Allah vergisi maharetlere sahip nice sanatçı üstadımız görüyor ki, unutulmaya yüz tutmuş olan değerlerimizi aşk ile ayakta tutuyor. Aşk, kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Bugünkü gibi aşk değil. Gerçek aşk. Bu sanatkarlarımızın Rabbim sayılarını artırsın, bize yokluklarını göstermesin diyorum. "YAPAY ZEKAYI HEYECAN VE ENDİŞE İLE TAKİP EDİYORUZ" Her şeyin çok hızlı tüketildiği bir çağda yaşıyoruz. Teknoloji devrimiyle birlikte insanın hayata, çevreye, dünyaya, sanata yönelik yaklaşımlarında da köklü değişimler gerçekleşiyor. Dijitalleşme, ekonomi, finans, kültür, haberleşme alanını adeta kuşatmış durumda. Yapay zekanın hangi işleri yapabildiğini, kimi zaman heyecanla kimi zaman da endişeyle takip ediyoruz. İletişim ve ulaşım imkanlarının ilerlemesinin sonuçlarından biri dijital tekno kültürdür. Bu kültürün ayırıcı özeliği ise trend denilen tek tipleşmedir. Neoliberal sistem yerel zenginliği, bu çeşitliği ya yok saymakta ya da ticari meta haline getirerek içini boşaltmaktadır.

"BİR DÖNEM BUNUN ACISINI ÇEKMİŞ ÜLKEYİZ" Kültürel bir yozlaşma da tüm dünyayı etkisi altına almaktadır. Kuşaktan kuşağa aktararak bugünlere getirdiğimiz nice geleneksel kültür unsurların tarihin tozlu raflarına kaldırıldığını görmek bizleri ziyadesiyle yaralıyor. Zenginliğe, çok sesliliğe farklı geleneklere sahip çıkmak maziden atiye gönül kurmak demektir. Tek tipleşmenin varacağı yer kültürel çoraklaşmadır, çölleşmedir. Biz bir dönem bunun acısını çekmiş, faturasını ödemiş bir ülkeyiz.

"TAHRİBATI ÇOK DAHA NET GÖREBİLİYORUZ" Milletine tepeden bakan, kendi değerlerinden kültüründen adeta tiksinen, Batı'dan çok batıcı zihniyetin Türkiye'nin kültür hayatında açtığı yaralar hala kapanmadı. İnkar politikaların en büyük zararı maalesef zihinlerde oldu. Avrupa, Amerika, Uzakdoğu ülkelerinin müzik listelerini ezbere bilen, kendi tarihinden birkaç bestekâr, aşık, söz ve saz üstadını bilmeyen insanlarımızı gördükçe, inkar politikalarının yol açtığı tahribatı çok daha net görebiliyoruz.

"GÖNÜL COĞRAFYAMIZIN DÖRT BİR KÖŞESİNİ AYDINLATIYOR" Popu çok iyi bilen ama Cem Karaca, Barış Manço, Neşet Ertaş, Kayahan'a bu toprakların sesi soluğu olan gençlerimizi gördükçe elbette üzülüyoruz, kendilerimizi sorguluyoruz. Zengin kültür varlığına sahip milletiz. Vatanımızın her köşesinde çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan eserler, sanat ürünleri bugün de görenleri kendine hayran bırakıyor. Mimari eserleri, musiki geleneği, edebi ve kültürel ürünlerimizle dünyada da parmakla gösterilen bir konumdayız. Haklı bir şöhrete sahibiz. Son 100-150 yılda maruz kaldıkları kültürel soykırıma rağmen ecdat yadigârı eserler gönül coğrafyamızın dört bir köşesini aydınlatıyor.

"ATTIĞIMIZ ADIMLARLA İHMALKÂRLIĞA SON VERDİK" Nice özgün değerle kültür varlığı ve eserle mücehhez bir ülkeyiz. Tek eksimiz uzun yıllar boyunca elimizin altında bu eşsiz hazinenin kadri kıymetini yeterince bilemedik. Hükümetlerimiz dönemlerinde attığımız adımlarla bu ihmalkârlığa son verdik. Eserlerimizin korunmasını, restore edilerek tüm insanlığın istifadesine sunulmasını sorumluluklarımızdan biri olarak gördük. Mimari eserlerimizi, kültür mirasımızı yaşatmak adına önemli faaliyetler gerçekleştiriyorzu. Vakıflar Genel Müdürlüğü, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü gibi kuruluşlarının çalışmalarıyla kültür mirasımızı koruyoruz.

"YURT DIŞINA KAÇIRILAN ESERLERİ GERİ GETİRİYORUZ" Anadolu'da da saklı bulunan kültürel mirasın gün yüzüne çıkarılması için canla başla çalışıyoruz. Arkeoloji alanında tarihimizin en yoğun çalışmalarına imza attık. 60 yılda tamamlanabilecek çalışmaları sadece 4 yıla sığdırdık.. Yurt dışına kaçırılan eserleri ülkemize getirmek için gerekli çalışmaları başlattık. Toplam 12 bin eserimizi milletimizle, ait olduğu topraklarla buluşturduk. Nasıl bir ağaç kökleriyle yaşarsa işte biz de millet olarak köklerimize sıkı sıkıya tutunmaya çalışıyor, değerlerimizle bağımızı sağlam tutuyoruz.

"KÜLTÜRÜMÜZÜ YEŞERTEN HAYAT PINARLARIMIZSINIZ" Kültür mirasımızın devam etmesi, yaşatılması noktasında çok hayati roller üstlenmektesiniz. Aşk, tutku, yüksek sorumluluk bilinciyle icra ettiğinize inandığım sanat faaliyetleriyle sizler tüm kalbimle ifade etmek isterim ki, bizim milli kültürümüzü yeşerten hayat pınarlarımızsınız.Ödüllerini tevdi edeceğimiz kurumlarımızı, ustalarımızı, icracılarımızı, hattat, nakkaş ve sanatkârlarımızı bir kez daha cani gönülden tebrik ediyorum, kaybettiğimiz usta ve sanatçılarımıza rahmet niyaz ediyor. Hayatta olan üstadlarımıza sağlıklı, bereketli ömürler diliyorum.