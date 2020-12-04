Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kovid aşısı yaptırırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
Kılıçdaroğlu hakkında açılan dava: Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişi olarak, her şeyden önce eleştiri değil, hakaret seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içerisinde bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabını, bu şahsa soruyorlar. Olay budur. Çünkü edep denilen bir şey var, haddini bilmesi lazım. Bu ülkede Cumhurbaşkanı'na Cumhurbaşkanlığı makamıyla nasıl konuşulur, nasıl mesajlar verilmesi lazım öğrenmesi lazım.
CHP'de kadın istismarı iddiaları: Başından beri her zaman temiz belediyecilik, ahlaki belediyecilik gibi şeyleri konuşan bu zat tabanına, seçtiği elemanlara sahip olamadığının göstergesidir. İstanbul İl Başkanlığı'nı yürüten bayan çok ciddi bir cezai durumla karşı karşıyadır. CHP'nin bir defa şirazesi kaybolmuştur, çıkmıştır. CHP istikametini kaybetmiştir. Bu istikameti toparlaması da artık çok zordur. Terör örgütleriyle kol kola yürüyen bir CHP ile tanıştık. Millet İttifakı adı altında ne bulursa yanına alıp bir şeyler oluşturmaya gayret eden CHP, bundan sonraki süreçte de kendisini toparlayamayacaktır.
BioNTech aşısı ve Çin aşısı: Çeşitlilik var. Uğur Bey ile görüştük. Olay sadece Çin değil, Rusya ile de görüşmeler var. Benim de aşı olma konusunda sıkıntı söz konusu değil. Sağlığın söz konusu olduğu yerde bizler de ne gerekiyorsa yapmak durumundayız. Sağlık için gerekeni yapar, örnek olurum.
Fransa Senatosu'nun kararı: Minsk Grubu bir arabulucu gruptur. Arabulucu bir grubun bağlayıcılığı olmayan bir yola tevessül etmesi manidardır. Fransa'nın arabulucu hüviyeti kaybolmuştur. Macron Fransa'nın başına beladır. Macron ile Fransa çok tehlikeli bir dönem yaşıyor. Dileğim odur ki Fransa Macron'dan kurtulsun, aksi takdirde sarı yeleklilerden kurtulamayacak. Yoksa bu da kırmızı yeleklilere dönüşebilir. Şu anda Aliyev'in Fransızların bir tavsiyesi oldu, Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı versinler. Ben de aynı tavsiyede bulunuyorum, olay bu kadar basit. Karabağ Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarıdır. 28 yıldır buralar işgal altında.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!