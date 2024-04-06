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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı - Güncel haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam aleminin, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'ni tebrik etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 01:11 Güncelleme: 06.04.2024 - 01:11
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesi münasebetiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Leyle-i Kadir'ini tebrik ediyorum. Rabbimden bizleri daha nice ramazanlara, nice Kadir Gecelerine, nice bayramlara hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle eriştirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Erdoğan
        #kadir gecesi
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