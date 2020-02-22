Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yol haritamızı belirledik

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Zamandan, vakitten ve yakıttan sağladığı tasarrufla, her ulaşım projesi gibi bu otoyolun da ülkemize çok büyük faydası olacaktır. Bu otoyolun ülkemize yıllık katkısı 225 milyon lira olarak hesaplanıyor.

İzmir'e bu güzel hizmeti kazandırdığımız günde, bu şehrin vekillerinin tamamının aramızda olmasını isterdik. Aynı zamanda İzmir milletvekili olan Kılıçdaroğlu'na da meclis kürsüsünden bu çağrıyı yaptık. Aranızda mı yoksa ben göremiyorum? Aranızda yok.

Bu ülkenin 83 milyon vatandaşının cumhurbaşkanı olarak herkes gibi İzmirlilerin de hizmetindeyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu anlayışla İzmir'i çok daha büyük eserlerle donatmayı sürdüreceğiz. Son 17 yılda yaptığımız 17 katrilyon yatırımla İzmir'in de çehresini değiştirdik.

Tarımda İzmir'e son 17 yılda 4.5 milyar lira hibe desteği verdik.

Bu sene 26 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. 4 milyon adet fidan üreteceğiz. Kemalpaşa'da ekoturizm alanı açacağız. 2020'de İzmir ve ilçelerinde toplam 46 adet tarım kooperatif marketini hizmete açacağız.



İzmir'de bir şehir ormanı, 8 mesire yeri ve 3 bal ormanı tesis edeceğiz.

İzmir düşman mezalimine uğramış, bedeller ödemiş ve sonuçta zafer kazanmış olduğu için mücadelenin önemini biliyor. Artık kimse öyle karşınıza dikilip sizinle alenen savaşmıyor. Nice sinsi yöntemle sürdürülen kuralsız bir mücadeleyle karşı karşıyayız.

"GEZİ OLAYLARINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR HADİSE KENDİLİĞİNDEN ORTAYA ÇIKMAMIŞTIR"

Bizim vesayete, terör örgütlerine, ekonomimize yönelik saldırılara karşı verdiğimiz mücadelelerin karşısında hep bir ittifak vardır. Ülkemizde Gezi olaylarından bu yana ortaya çıkan hiçbir hadise kendiliğinden ortaya çıkmamıştır.

Türkiye, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de mücadele verirken içerden tartışmaların başlatıldığını görüyoruz. Bu tartışmalarla Türkiye'nin enerjisi heba edilmek isteniyor. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Ülkemizin sorunları çözme tartışmalarına devam edeceğiz. Ortaya atılan her iddiaya, ithama, iftiraya gereken cevapları verirken, asıl işlerimize de dört elle sarılacağız.

İzmir'deki şu güzel manzaranın bize verdiği mutluluğu hiçbir art niyetli tartışmaya değişmeyiz.

Biz bu güne kadar hep eserlerimizle konuştuk. Bundan sonra da eserlerimizle yaşamaya devam edeceğiz. Varsa bizimle yarışacak birileri buyursun hodri meydan diyoruz.

"TÜRKİYE'NİN SURİYE VE LİBYA POLİTİKALARI NE MACERADIR, NE DE KEYFEKEDER BİR TERCİHTİR"

Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır, ne de keyfekeder bir tercihtir. Bunun için ülke ve millet olarak, yeni bir istiklal mücadelesi verdiğimizi söylüyoruz. Bu mücadelede ülkemizin çıkarları ile diğer güçlerin çıkarları zaman zaman çatışıyor. Bunun için gerektiği zaman tek başımıza adımlar atıyor. Yürüttüğümüz mücadelelerde hem siyasi, hem diplomatik hem de askeri gücümüzü kullanıyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kararlı duruş sergilediğimiz her meselede netice almayı başardık. Bugün sıkıntı yaşadığımız noktaların hepsinin geçmişte kararlı duruş sergilenmemesinden kaynaklandığını görüyoruz.

Bay Kemal ne dedi? Dedi ki, Doğu Akdeniz'de tüm ülkeler var. Amerika var, Fransa var, Ingiltere var. Saydı. Sadece Türkiye yok dedi. Biz orada sondaj gemilerimizle vardık. Sismik araştırma gemilerimizle vardık. Bay Kemal sen bunları söylediğinde 2 sondaj gemimiz vardı. Şimdi üçüncüyü de aldık. İki de sismik araştırma gemimiz var. Biz Doğu Akdeniz'de sadece bu gemilerimizle değil, fırkateynlerimizle beraber varız. Uçaklarımızla varız. Biz 500 yıl önce ordaydık, bugün de ordayız.

"ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALMAYACAK"

Biz Libya'nın meşru yönetimiyle masaya oturduk, imzaları attık. Şu anda biz nerdeyiz? Gayrimeşru, ücretli, lejyoner Hafter'e karşı, yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle ordayız. Tabi birkaç tane şehidimiz var. Ama buna karşılık 100'e yakın lejyoneri de etkisiz hale getirdik. Şunu unutmayacağız, şehitler tepesi boş kalmayacak. Bugün Suriye'de, Libya'da vermekten kaçındığımız her mücadele yarın bize daha büyük fatura olarak geri döner. Onun için Gabar'da, Cudi'de, Bester Deresi'nde varız. İşte onun için dağlarda Mehmetçiğimiz hesap soruyor.

"PUTİN, MACRON VE MERKEL İLE GÖRÜŞTÜK, BUNLARDAN SONRA YOL HARİTAMIZI BELİRLEDİK"

Sırf ülkemizi müşkül duruma düşürmek için uluslararası teamüllerin çiğnendiği bir dönemden geçiyoruz.

Dün bir taraftan Sayın Putin'le görüştük, gündüz Macron ve Merkel'le görüştük ve bunlardan sonra yol haritamızı belirledik. Tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi küresel güçlerin oyunlarına teslim olmayıp, kendi yolumuzu çiziyoruz. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışacağız, daha kararlı adımlar atacağız.