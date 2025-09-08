Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere müjde: Evlenecek çiftlere 250 bin liraya varan kredi imkanı
Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan evlenecek olan çiftlere bir müjde geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aile ve Gençlik Fonu vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz. 2026 Ocak itibariyle çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş altında kredi tutarını 250 bin liraya diğer durumlarda 200 bin liraya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, 250 bin TL evlilik kredisi şartları nelerdir, kimler nasıl başvuru yapabilir?" İşte detaylar...
Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yuva kuracak genç çiftlere 250 bin liraya varan kredi verileceğini duyurdu. Yapılan son dakika açıklaması, "250 bin TL evlilik kredisi şartları nedir, kimler nasıl başvuru yapabilir, geri ödeme planı nasıl olacak?" sorularını beraberinde getirdi. İşte evlilik kredisi şartları...
EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada:
"Gençlerimizi sevindirecek iki önemli müjdeyi burada paylaşmak istiyorum. Aile ve Gençlik Fonu vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz. 2026 Ocak itibariyle çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş altında kredi tutarını 250 bin liraya diğer durumlarda 200 bin liraya çıkarıyoruz. 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz." ifadelerini kullandı.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI
Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 81 il için başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
